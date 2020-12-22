紐西蘭機師害本土1確診　指揮中心公布天母、南崁足跡

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紐西蘭機師害本土1確診　指揮中心公布天母、南崁足跡

記者許家禎/台北報導

2020-12-22 14:00:03｜2020-12-22 14:28:00

▲中央流行疫情指揮中心今（17）天召開臨時記者會，指揮官陳時中也針對萊豬爭議做出回應。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，指揮官陳時中公布新增的境外移入個案。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例COVID-19本土病例(案771)，其感染源就是紐西蘭外籍機師案765的友人。指揮官陳時中表示，對案765進行疫調時，他一直都不是很配合，將以嚴厲的標準來處置。至於他在機上未戴口罩，這部分無法罰，因為他就是機師也無人規勸他，未來將針對這部分跟航空公司再進行檢討與調整。
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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例COVID-19本土病例(案771)，為今(2020)年12月20日公布之紐西蘭外籍機師案765的友人(30多歲女性)，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。
指揮中心表示，為釐清案765(外籍機師)於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。

▲指揮中心公布案765紐西蘭外籍機師之足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布案765紐西蘭外籍機師之足跡。（圖／指揮中心提供）
 

指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診(案760、765、766)，78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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