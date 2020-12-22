影／驚！聯結車載運袋裝白米未綑紮牢　翻落匝道

國道一號彰化系統交流道下雪了？一輛滿載白米的貨車疑因未綑綁好，今（22）日上午6時50許，從國道1號北上接彰化系統通往國道3號的匣道處，在轉彎時，白米翻落滿地，綿延約20公尺，有如覆蓋一層層的白雪，而這些米都不能吃了，詳細肇事原因由國道第三警察隊調查釐清。

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▲國道第三警察隊與多輛拖吊車業者現場協助用掃帚把白米清除，花費相當長的時間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲國道第三警察隊與多輛拖吊車業者現場協助用掃帚把白米清除，花費相當長的時間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

1輛滿載一包包白米的拖板車今（22）日上午行經國道1號轉3號的彰化系統交流道時，疑過彎速度過快失控，滿載的白米包撒落國道破損，瞬間大量白米撒在數十公尺長路面，有如覆蓋一層層的白雪，後方車流嚴重回堵8公里之遠，白米翻落滿地，綿延約20公尺，彷彿白雪鋪陳，不少用路人看著米粒被車輛輾過時都直呼：好可惜！

▲通過事故現場民眾，看到一袋袋翻落在地的白米散出，還以為是在下雪，也覺得好可惜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲通過事故現場民眾，看到一袋袋翻落在地的白米散出，還以為是在下雪，也覺得好可惜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

這起事故發生在今天上午6時50許，1輛滿載白米的拖板車行經192公里彰化系統交流道時，疑過彎速度過快，大量白米瞬間撒落匝道長達數十公尺之遠，路面有如鋪上一層白雪，所幸駕駛無礙，不過後方車輛紛紛停車，車流也瞬間回堵，一路堵到200公里彰化交流道後方，由於適逢上班時間，不少用路人塞在車陣中抱怨連連，直呼：「上班快要來不及了！」

▲不少用路人看著米粒被車輛輾過時都直呼：好可惜！

× ▲不少用路人看著米粒被車輛輾過時都直呼：好可惜！

國道三隊交通組長張弘杰表示，事故發生地剛好在輔助車道，卻未占用內外側車道，雖然仍造成塞車，但警方估計塞了約一公里，通過事故現場民眾，看到一袋袋翻落在地的白米散出，還以為是在下雪，也覺得好可惜，經警方及拖吊車人員費了約兩小時才完成，並恢復交通。

國道第三警察隊與多輛拖吊車業者現場協助撿拾一包包的白米，並用掃帚把白米清除，花費相當長的時間，用路人看著撒落路面的白米全都泡湯，直呼：「可惜了！」後方回堵車流直到上午8時30分還在消化。

▲1輛滿載白米的拖板車行經192公里彰化系統交流道時，疑過彎速度過快，大量白米瞬間撒落匝道長達數十公尺之遠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲1輛滿載白米的拖板車行經192公里彰化系統交流道時，疑過彎速度過快，大量白米瞬間撒落匝道長達數十公尺之遠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

國道三隊說，載運貨物發生掉落結果，依據處罰條例第30條，處新臺幣3000元至18000元罰鍰，本違規並為國道警方重點執法項目，本大國道第三警察隊隊本月份已取締86件本項違規，請用路人裝載貨物務必捆紮牢固嚴密覆蓋。