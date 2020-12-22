藝文產業將免徵娛樂稅！藝獎條例草案黨團、部會有共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇巧慧進一步指出，娛樂稅佔大宗的其實是高爾夫、KTV等等，這些就佔了70%，從106年到現在其實佔比都只有15％，左右，佔全國總稅收就只有0.01%，那麼少的比重，換算的金額約為2.5億，拿來作為一個政府對文化事業產業的態度展現是很合理的事情，應該在這次修法的時候一併調整，「如果藉由這樣的改變能讓民眾感受到政府對於文化事業產業的態度」，是所有人都能受益，基於對稅制影響極小，而對國人的感受度上極大。
民進黨立委黃國書則說，自己也支持蘇巧慧委員的版本，我們少收了佔比非常少的娛樂稅，展現政府對於藝文產業的支持，4、50年前，很多藝文產業的發產都需要被課娛樂稅，但那是當時的背景，現在電影成為非常主要的藝文產業，而不是單純的娛樂，「影視產業跟娃娃機一樣要課娛樂稅，我想大家應該不太能接受了」
國民黨立委李德維指出，娛樂稅屬於地方稅，那短少的部分中央機關要補嗎？「只要文化部承諾，本席意見不大。」黃國書認為，娛樂稅也比照營業稅，都要經過申請，都要報文化部申請之後才能進行減免，只要符合文化部認定的藝文事業，審核後，今年的娛樂稅少多少，那文化部就會給予補助。
李永得說明，文化部的立場是「經認可的文化藝術事業得免徵娛樂稅」，而營業稅則是要個案申請認可，簡單講，只要是文化部支持獎勵的文化機構就免徵娛樂稅，營業稅則是需要經過申請，其實目前營業稅只要經申請都是免稅的，但娛樂稅只有減半，從文化部的角度來說其實也是說不太通的。而娛樂稅減免後，「目前一年收到的約為1.3億，這部分未來文化部可以提供給地方政府沒有問題。」
最後，今日最後的協商結果免徵娛樂稅，並得減免營業稅，此外要補給地方的稅收也要入法，因此以蘇巧慧、吳思瑤、黃國書，與行政院原始版本、文化部整合條文進院會討論。