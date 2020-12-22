染疫紐西蘭機師趴趴走　百貨、大賣場急消毒

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為此，遠東SOGO百貨天母店今日提早於5點閉店，進行全面環境清潔消毒，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測。SOGO指出，從今年1月24日起迄今，均主動積極配合政府相關防疫措施，包括從今年年初均要求員工加強自主健康管理，並要求百貨專櫃人員入店消費者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過37度即不可入店。
賣場環境及硬體方面每週一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機。同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全。也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，更於每專櫃配置酒精消毒液，隨時提供消毒清潔。館內美食街及餐廳除加強清潔消毒外，美食街用餐區並設置隔版。會積極配合落實環境消毒及人員健康安全事宜，確保賣場及人員安全無虞。
新光三越指出，疫情以來，持續維持進場量溫、提供酒精消毒，並高規格落實「時時顧客接觸點消毒擦拭、日日排換氣、週週全館消毒」清潔工作，以維護全民的健康安全。新光三越台北天母店今日即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於閉店後進行全館大規模消毒，努力做好防疫工作，以確保購物環境的安心安全。
針對染疫機師曾經走訪好市多南崁店，好市多副總王友玫今日下午表示，他們在昨天接獲消息後，就在非營業時間委託外面廠商進行了全面大消毒，包含最常觸摸的手推車、門把等都有全面消毒，並且在今天繼續維持正常營業，王友玫提到，好市多的所有員工從1月到現在，也都要求一定要配戴口罩，對員工健康管理都有把關， 所有會員進場也要求配戴口罩，一切都有符合防疫標準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。