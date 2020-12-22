染疫紐西蘭機師趴趴走　百貨、大賣場急消毒

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布紐西蘭外籍機師案765的足跡。包括曾於12月8日、

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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例COVID-19本土病例(案771)，其感染源就是紐西蘭外籍機師案765，也是案765的30多歲女友人，目前針對765與771的疫調持續進行與匡列接觸者中，其中針對紐西蘭外籍機師足跡也已經公布。包括