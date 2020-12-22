萊豬、核食決策蘇貞昌都被架空 藍委：我真的很同情你
萊豬、核食決策蘇貞昌都被架空 藍委：我真的很同情你
記者吳承翰/台北報導
2020-12-22 13:24:17
駐日代表謝長廷返國推動核食，找了總統蔡英文、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、國安會主委顧立雄、外交部長吳釗燮談論過，獨獨繞過行政院長蘇貞昌。今（22）日國民黨立委吳斯懷指出「要不是王美花出車禍，你也不會知道。」蘇貞昌則說「我沒有參加會談，就知道沒有要討論核食。」吳則為蘇叫屈，認為蘇在位子上，也不能承認自己被架空，直說「站在私人角度，我真的很同情院長。」
蔡英文宣布萊豬解禁後，砲火都由行政院官員承擔，蘇貞昌、陳時中、農委會主委陳吉仲更是首當其衝，但隨著媒體報導、立法委員在質詢時抽絲剝繭，逐漸發現大部分的官員都參與決策過程，在美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台時，相關部會首長都有見到面，唯獨蘇貞昌被蒙在鼓裡，需要時就推他上火線，消耗他的政治聲望換取蔡英文所謂的台美關係突破，同樣的情況似乎在台日核食議題上要重演。吳斯懷質詢時說「阿薩爾見蔡總統、見王美花、顧立雄、陳時中，就是沒見你蘇貞昌，謝長廷也是，把你的長官、部屬見了一輪，要不是王美花出車禍，你也不會知道他們見面，這種合作模式，核食開放你能充分掌握？」蘇貞昌解釋「委員分析得很用心，但結論是錯的，阿薩爾來台不講貿易，才跟衛福部見面，你應該就清楚，我沒有參加，就沒有要談核食問題。」聽到蘇貞昌的回答，吳斯懷感嘆地說「我能體會你的角色必須這樣回答（蘇貞昌不能承認自己被架空）。」蘇則說「不不不，我這個人不能講的我不會講，我不會去硬說。」吳斯懷最後道「我了解，站在你的角色、立場，我個人是很同情你的」。