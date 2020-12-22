快訊／增3例境外移入！皆自菲律賓入境、來台工作

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，皆自菲律賓入境。

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指揮中心表示，案768為菲律賓籍40多歲男性移工，12月7日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案769為菲律賓籍30多歲女性移工，12月7日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。





案770為馬紹爾籍30多歲男性漁工，11月8日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於11月21日檢疫期滿前採檢結果為陰性，11月23日檢疫期滿後，由仲介安排登船後未再下船。因原預訂於12月21日出海，12月20日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共49人，其中48人為同船接觸者，PCR檢驗結果均為陰性，列居家隔離；1人為同車接觸者，列自主健康管理。





指揮中心統計，截至目前國內累計120,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含118,248例排除)，其中770例確診，分別為675例境外移入，56例本土病例(含案771)，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，632人解除隔離，131人住院隔離中。