兄弟檔吸收少年跑腿販毒 分判8年及4年
記者鄧力軍/台中報導
2020-12-22 14:24:19
台中市一對黃姓兄弟檔以「必勝客」及「蠟筆小新」之名在網路群組中張貼廣告販毒，並吸收一名少年代為跑腿販毒；台中市警方今(109)年中旬先查獲少年販毒後，向上溯源逮捕黃氏兄弟檔，起出24包毒咖啡包、及一把改造手槍、9顆子彈，台中地院依毒品害防治條例及槍砲等罪判決哥哥應執行徒刑8年，弟弟應執行徒刑4年。
台中市警一分局偵查隊今年5月間循線在順平三街查獲一件販賣K毒案，販毒者竟只是一名未成年少年，警方向上追查出該名少年上頭尚有幕後指使者。警方查出幕後黃冠博、黃冠瑋兩兄弟檔，平時會以「必勝客」、「蠟筆小新」名稱在網路上PO廣告販毒，並以每包毒咖啡400元的價格批讓少年，賣出更高價格的差價即為少年的利潤；另K他命則以每包1600元至 1800元之代價讓少年販售。警方掌握黃冠博的出入軌跡後，嗣於今年7月6日下午先至黃冠博徐姓女友進化北路租屋處搜索，當場扣得毒咖啡包24包、非制式手槍一把、子彈9顆等物品，隨後再至黃冠博住所將他逮捕。7月24日再將黃冠瑋拘提到案。
黃氏兄弟的手機通訊經警方截圖，所扣槍彈經刑事局鑑定具有殺傷力，毒品亦含第三級苯基乙基胺己酮、第四級硝西泮成份，台中地院審結判處黃冠博應執行徒刑8年，黃冠瑋應執行徒刑4年。
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