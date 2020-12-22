米可白想將同志老公「掰直」　主動寬衣解帶露身材

8點檔《生生世世》米可白挑戰演藝生涯最大尺度床戲，為了將同志老公「掰直」，兩人度蜜月時，主動爬到薛仕凌身上寬衣解帶，粉色浴衣下露出性感身材，米可白自嘲根本「活人獻祭」，更表示：「因為我爸媽很保守，還沒跟他們講這件事，我媽看到應該會嚇死！」

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▲米可白（上）笑稱劇情像是「活人獻祭」。（圖 / 台視提供）

× ▲米可白（上）笑稱劇情像是「活人獻祭」。（圖 / 台視提供）

薛仕凌透露，劇本本來沒這麼露骨，但為了增加夫妻間的張力，臨時決定加入親密橋段，坦言拍攝時非常緊繃，薛仕凌笑說：「超緊張！本來以為可以輕鬆拍，導演加戲後我還想說米米應該不會答應，沒想到她OK，真的太佩服她的敬業。」因為有近距離且較裸露的鏡頭，薛仕凌頻頻跟米可白說：「有任何要調整的地方一定要提出來」，只要鏡頭一喊卡，薛仕凌馬上用被子幫忙遮擋，讓米可白感心大讚：「他感受到我的不安，除了把自己的戲演好還會關心到我，真的很貼心。」

▲米可白（上）自認情慾戲還不夠放得開。（圖 / 台視提供）

× ▲米可白（上）自認情慾戲還不夠放得開。（圖 / 台視提供）

米可白透露當天一直唱歌、來回踱步緩解情緒，連一向自若的薛仕凌也有些緊張，因為浴衣裡是平口小可愛，薛仕凌擔心她穿幫，情急脫口：「妳不要緊張！快點靠過來幫妳擋。」米可白噴笑說：「到底誰在緊張？這樣不就跟你疊在一起了？玉樹真的很可愛。」薛仕凌說：「這場親密戲後，還接了一場情緒很重的戲，回家的時候覺得份量好多、好漫長的一天！」米可白對於自己表現，自評60分，她說：「若是要成為一名演員，需要放下自己，不能有太多自我，綁手綁腳。現場是一個很安全的環境，我應該更放心才對。」