子公司員工成本土確診個案 廣達：防疫措施回到嚴峻時期
子公司員工成本土確診個案 廣達：防疫措施回到嚴峻時期
記者顏真真/綜合報導
2020-12-22 14:36:07｜2020-12-22 14:41:08
國內防疫破功，不僅境外移入新冠肺炎確診案例持續增加，今（22）日還新增1例本土確診，並傳出是在廣達電腦上班。不過，廣達今（22）日澄清不是廣達電腦員工，而是關係企業子公司的員工確診，在第一時間也有通報，並進行相關匡列與消毒，而為保護員工健康及安全，也提升所有防疫措施，回到年初疫情嚴峻時期，包括分層管理，關閉所有公共區域，拒絕所有訪客，就是希望達到防範未然，做到滴水不漏有效隔離及杜絕。
廣達表示，這次確診是關係企業子公司的員工，並非廣達的員工，當然，在知道確診第一時間一定是有通報，所以在第一時間相關匡列及消毒都有先做。而以母公司立場要做的是要保護自身員工健康及安全，所以才有內部信外傳出去，就是要保護員工，提升所有防疫措施，回到年初疫情嚴峻時，包括分層管理，把所有公共區域都關閉了，拒絕所有外來訪客，因為真的不知道關係企業與內部員工有無往來。廣達也再次強調，第一時間一定提升防疫措施，唯有做到滴水不漏才能有效的隔離及杜絕。但廣達也再次重申，確診案例不是廣達電腦員工，而是相關企業子公司員工。
根據廣達流出的內部信件內容，除表示關係企業同仁因接觸到新冠肺炎患者，不幸被確診，並自今日起，請同仁在自己座位上用餐，同仁於部門用餐時段，至餐廳選擇餐點後外帶到自己座位，用餐時請勿群聚交談。待同仁辦公室區域調查完成，將請同仁在系統上訂餐，改以統一餐盒用餐。在公司內請全程配戴口罩（含地下停車場及地下室），若有感冒症狀，請配合請病假在家休息。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。