台灣再現本土案例「跨年活動該取消」？鄉民齊喊真實心聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。
原PO表示，「部長剛剛出來宣布了重磅消息，列出來的那些地點，都是人潮非常多的熱門商場，北北基桃首長都應該方向一致的來嚴格看待這件事」，並稱「大台北跨年全數取消，應該是非常合理，且因應提前部署的防疫措施吧？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友大多一致認同「全台灣都取消比較合理」、「線上收看101煙火」、「非常支持取消」、「合理啊，時神該霸氣宣布了吧」、「該禁掉就禁吧！」「應該會取消，感覺會有很多不確定因素，乾脆直接取消最保險」、「支持全台跨年大型集會活動都取消，改線上直播」、「本來就沒有要出門了」。
對此，也有網友回應貼文指出，台北市之前關傳局公布的標準是市府定調，若出現1名本土不明感染病例，跨年晚會就會改線上轉播方式進行；若本土病例每周增加至15例，活動有可能就此取消。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。