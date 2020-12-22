本土病例再現！為何機師「只須隔離3天」？眾人吵翻天

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零本土破土消息引發外界擔憂，有網友在PTT發文詢問，「為啥機師只要隔離三天？ 」並不解指出，機師明明是高危險群為何卻只須隔離三天？許多鄉民紛紛在底下留言回覆批評說，「真的很好笑，為什麼高風險反而可以只隔三天 」、「政府圖利業者阿，拿台灣人民生命開玩笑」、「特權」、「不然沒人要跟台灣做朋友啊，懂？」、「台灣就一堆人喜歡給外國人羞辱」、「之前美國官員來就知道啦，重要高級的人本來就有特權」。
但也有網友認為，「因為機師人少，你通通14天，航空公司就倒了」、「供不應求，不能太多天」、「機師隔離14天，航空公司必須增加13倍的機師，根本不可能」。
其實醫療粉專「MedPartner美的好朋友」日前也有發文指出，防疫制度給機師與空服員優待，是為了要讓航空業還可以繼續運作，才給的特別待遇，但是當別人給你特別的待遇，你就有更高的義務，要讓自己不要成為破口。而結果，這位紐西蘭籍機師卻完全沒有自律，「真的很糟」。
指揮中心也公布紐西蘭籍機師的活動足跡，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。（編輯：倪浩軒）
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