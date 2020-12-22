本土病例再現！為何機師「只須隔離3天」？眾人吵翻天

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本土病例再現！為何機師「只須隔離3天」？眾人吵翻天

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 14:53:51｜2020-12-22 14:54:48

機師
▲中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例本土病例，感染破口來自一位紐西蘭籍機師，現行機師的相關防疫規定也引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自pixabay）
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1例COVID-19本土病例（案771），其感染源就是案765的紐西蘭外籍機師，這位外籍機師不僅在飛機上就未戴口罩，傳染給另兩位機師（案760、766），在台自主健康管理期間又到處趴趴走，如今零本土破功，病毒被帶入社區的疑慮再現，許多網友也紛紛質疑為何機師可以獲得防疫規定上的寬待，僅須居家檢疫三天便可進入社區走動，引發熱議。
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，案765在疫調時就不是很配合，以無法回想確切活動為由，並未主動提及曾與案771有接觸。對此，陳時中直言將以嚴厲的標準來處置，未來針對機師與航空業服務人員的相關防疫規定，也會再進行檢討與調整。
▲零本土破功，有網友詢問為何機師只須隔離3天，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
▲零本土破功，有網友詢問為何機師只須隔離3天，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
零本土破土消息引發外界擔憂，有網友在PTT發文詢問，「為啥機師只要隔離三天？ 」並不解指出，機師明明是高危險群為何卻只須隔離三天？許多鄉民紛紛在底下留言回覆批評說，「真的很好笑，為什麼高風險反而可以只隔三天 」、「政府圖利業者阿，拿台灣人民生命開玩笑」、「特權」、「不然沒人要跟台灣做朋友啊，懂？」、「台灣就一堆人喜歡給外國人羞辱」、「之前美國官員來就知道啦，重要高級的人本來就有特權」。

但也有網友認為，「因為機師人少，你通通14天，航空公司就倒了」、「供不應求，不能太多天」、「機師隔離14天，航空公司必須增加13倍的機師，根本不可能」。

其實醫療粉專「MedPartner美的好朋友」日前也有發文指出，防疫制度給機師與空服員優待，是為了要讓航空業還可以繼續運作，才給的特別待遇，但是當別人給你特別的待遇，你就有更高的義務，要讓自己不要成為破口。而結果，這位紐西蘭籍機師卻完全沒有自律，「真的很糟」。

指揮中心也公布紐西蘭籍機師的活動足跡，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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