機組員居家檢疫未落實成防疫破口 陳時中：檢討並將從嚴
機組員居家檢疫未落實成防疫破口 陳時中：檢討並將從嚴
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-22 14:44:08
中央流行疫情指揮今（22）日公布國內新增1例本土個案，是為案765紐籍機師的接觸者，不過由於案765是在自主健康管理期間外出，顯示機組員的居家管理恐成防疫破口，對此，指揮官陳時中表示，從近期幾個案例來看，這些防疫措施確實沒有被落實，將檢討管理措施並朝向更嚴厲的方向來走。
根據《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，機組員返台後依疾管署於機場所提供的健康聲明書辦理，在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。而在期滿後到第14天則是進行自主健康管理。陳時中指出，過去對於機組員的居家檢疫，若無症狀入境，可以將檢疫時間縮短在3天或5天，主要是方便飛航人員不至於一下機工作就會被停頓，可以讓飛航能夠持續進行，不過現在發生了多起相關群聚情形，基本上對於管理措施需要來加嚴。陳時中說，這名案765紐籍機師讓同行的兩名機師（案760、案766）染疫，顯示機組員的自主健康管理未被落實，加上案765在疫調期間並未誠實告知活動史與接觸史，已經違反《傳染病防治法》可處以6萬至30萬元罰鍰，針對這部份，陳時中表示，指揮中心還在檢討，明天上午也會再次召集相關單位進行討論，檢討方向則是會朝比較嚴厲的方向來規定，結果會在明天中午向大家報告。