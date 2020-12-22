中市議會創地方自治史上記錄　北市府官員報告備詢

台中市議會今(22)日召開臨時會，創下台灣地方自治史上記錄，針對中捷綠線發生連結器軸心斷裂事件，北市府官員到中市議會報告備詢，北市府由捷運工程局長張澤雄、捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文代表到市議會說明。

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張澤雄指出，針對此次故障事件造成台中市民影響深感抱歉，北捷局及廠商會負起責任全力改善，發生問題後，同仁日以繼夜督促承包廠商川崎重工從設計、材料、製造、安裝等四大面向全面檢視，希望找出故障根本原因及改善方案，解決故障問題；針對機電工程履約，工程由川崎重工、法商阿爾斯通、及中鼎工程共同承攬，三家廠商共負連帶責任，交通部、中市政府及北市政府也簽訂三方協議書，由北捷代辦發包及監造。

此外，針對連結器故障說明，根據廠商故障調查報告，材料部分透過SGS第三方公正單位檢驗結果，硬度低於規範值，疲勞強度較低，推測製程所需熱處理未適當，導致不正常摩擦未達擺動程度造成事件發生，並無設計問題，廠商已提出提出升級改善及改善時程，升級後改善硬力分布，北捷局也要求廠商需針對升級疲勞拉升等測試提出驗證報告，並建立組裝安裝標準程序，確保聯軸器正常運作，廠商也提出升級版改善跟作業期程，預計明年2月9日完成疲勞測試(不包含上線驗證時程)，後續北捷局會再跟中捷及台中市政府交通局討論。

張澤雄也說，川崎重工已於今年12月10日提出調查報告及改善建議期程，為求慎重，由7位專家學者組成調查報告審查委員會，目前已召開2次會議，過去1個月2次親赴台中進行簡報，捷運局已暫停對廠商計價付款，依照契約，台中市政府如果有相關營運損失，可以由北捷局代位求償，已對廠商說明逾期違約的嚴重後果，要求廠商負起責任，儘速完成改善。

對於代位求償金額歸入北市府或中市府？張澤雄說，廠商提出改善方案須提供相關數據分析，包括產品設計分析等測試驗證，且須經過專家學者驗證，按照契約規定廠商提供瑕疵品需付違約金，根據三方協議書，北捷發包與三家廠商簽約，但北捷是台中市政府委辦相關計畫跟工程的單位，因此會代位求償。

市長盧秀燕強調，安全是通車唯一原則，市府將組成「捷運故障審查委員會」審視改善作業，相關營運損失由北捷局代位求償，捍衛民眾安全與權益。