紐西蘭機師疑隱匿 李正皓重砲轟「人渣」：可以請他滾嗎
紐西蘭機師疑隱匿 李正皓重砲轟「人渣」：可以請他滾嗎
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 15:19:23
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1例本土個案，是為案765紐籍機師的接觸者。由於案765是在自主健康管理期間外出，且在染疫後不積極配合疫調，也未透露自己與本土病例案771的接觸，還是警政單位主動調查才發現兩人有「密切往來」，安排採檢後確診。對此，政治評論員李正皓重砲批評紐西蘭機師，直呼「真的是人渣，可以請他滾嗎？」
對於這起由機師引起的群聚案例，陳時中指出，案765在疫調期間並未誠實告知活動史與接觸史，已經違反《傳染病防治法》可處以6萬至30萬元罰鍰，對於該機師的罰則以及整體飛航人員的管理措施，可能都會朝比較嚴厲的方向來規定。李正皓也第一時間在個人臉書評論此事，直言自己「真的很想罵髒話，台灣守了253天的無本土個案，就因為這種人渣破功了」。李正皓強調，「染疫不是錯，但染疫後還隱瞞活動足跡、不配合疫調，真的是人渣。台灣完全沒有義務要照顧這種人渣，可以請他滾嗎？別的不說，我具體要求先依傳染病防治法43條罰紐西蘭籍機師30萬先」。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「現在罰那機師三十萬是眾望所歸了」、「航空公司應該要負連帶責任，不然所有機組員應該也要14天隔離＋7天自主管理」、「可以體會為什麼外國病毒無法有效控制，因為外國人不好控制」、「還裝沒接觸過，等被拆穿才突然想起自己去過哪」。（編輯：倪浩軒）
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