蘇偉碩指萊劑更勝毒品　沈智慧：若通過將發起罷免綠委

美豬即將在明（2021）年起開放進口，而立法院也將在24日表決開放美豬相關的9項行政命令，國民黨立委沈智慧今（22）日於台大校友會館門口與先前散佈「萊劑危害相當於250倍搖頭丸」不實訊息而遭衛福部提告的醫師蘇偉碩共同召開記者會，除了呼籲24日立院應採具名表決，也喊話民進黨若通過開放美豬，將發起全台罷免綠委。

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蘇偉碩表示，「政府開放美豬比讓人民慢性吃毒更恐怖」，相對於毒品我們都知道他的長短期反應

但萊克多巴胺不是藥物是添加物，沒有長期的追蹤和相關研究，「所以可能吃了之後我們就已經中毒了」，施用毒品死亡我們還知道原因，但萊劑食品中無意就吃到了，就算真的有影響也不知道萊劑對人體真正的危害。



▲沈智慧說，如果周四表決通過，就會召開野薑花運動3.0版，遍地開花展開罷免綠委行動。（圖／記者朱永強攝,2020.12.22）

沈智慧進一步表示，「現在立院旁佈滿拒馬就像是隔絕民意的高牆，希望蔡政府懸崖勒馬」，我想政府下定決定要開放美豬，自己當了7屆立委，禮拜四將表決開放來豬的9項行政命令，我們擔心民進黨立委採用不具名表決，「為了防止他們敢做不敢當，我昨天也已經送到民眾黨黨團5位立委也都會持舉手牌 ，我們希望在野黨手舉這個牌子」，讓立委的行為對人民負責。





沈智慧說，「民進黨勢在必行，因此在昨天我出院就直接趕來現場，展開野薑花運動的2.0版，就是以我過去嫻熟的議事能力，以我的名義拜會黨團，現在我們都已經知道答案了，任何遊行示威對於要不要開放來豬都是毫無影響的！如果週四通過我就會召開野薑花運動3.0版，遍地開花展開罷免綠委行動！」

蘇偉碩還補充，全台反對來豬的民意都遠遠高過贊成民意，每個選區的立委都是人民選出來的就要依據民意投票，否則代議民主就會破產，我們希望不要讓台灣社會付出太大的成本，應該反映民意 ，也讓蔡政府有台階下，有對美重新談判的籌碼。