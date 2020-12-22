台本土零確診破功！醫曝「恐怖關鍵」：難怪歐美疫情失控

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而台灣253天沒有本土案例的好日子已經過去了，他坦言「台灣人沒有特殊體質或神功護體，能撐到現在全靠全民貫徹防疫決心和政府策略正確」。由於新冠肺炎的傳染力驚人，加上適逢氣溫大幅降低的冬天，正是病毒的活躍期，並呼籲「拜託大家絕對不能掉以輕心，一定要堅持戴口罩和勤洗手習慣！」謝宗學也指出一關鍵，「看到外籍機師對於防疫規定輕忽的態度，不難想像為什麼歐美國家的疫情遲遲無法控制」。
指揮官陳時中今下午宣布國內新增案例，案771為今年12月20日公布之紐西蘭外籍機師案765的友人（30多歲女性），由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。
經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。