蝦皮購物首創三方合作模式　攜手12家品牌演繹電商新時尚

2020年消費者的購物習慣受到疫情影響逐漸由實體轉往線上，根據統計處報告，今年9月布疋與服飾品零售業因業者擴增網路銷售平台，業績推升年成長達21.2%，顯示消費者於線上購買服飾配件已成習慣。看準此消費趨勢，蝦皮購物不但持續拓展站上時尚品牌店家數量，更首創「2020蝦時尚 決戰蝦皮伸展台」活動，期望透過此活動加深與品牌夥伴的合作關係，並提供年輕設計師實踐夢想的機會。

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▲首屆「決戰蝦皮伸展台」第一名得主QUEENSHOP與李昀 與得獎作品「Smoking」。（圖／資料照片）

× ▲首屆「決戰蝦皮伸展台」第一名得主QUEENSHOP與李昀 與得獎作品「Smoking」。（圖／資料照片）

蝦皮購物於20日舉辦線下實體時尚秀「決戰蝦皮伸展台」，於比賽前期篩選出12位設計師，並攜手12家站上時尚品牌為此活動設計出蝦皮獨家服飾、包包配件，更邀請國內時尚產業指標人物GQ Taiwan全媒體總編輯 Blues 、JUST IN XX品牌創辦人 周裕穎，及國際時尚藝術文化協會理事長 溫筱鴻出任評審。第一名得獎作品為QUEENSHOP的李昀設計師，以Smoking為主題不但贏得獎金，更獲得蝦皮購物協助設計作品量販上市的機會。蝦皮購物期望透過平台豐富的資源，媒合更多時尚品牌、發掘更多有潛力的設計師共同合作進而活化商機，為促進台灣時尚產業發展貢獻力量。

蝦皮購物觀察台灣時尚新秀較不容易找到與商業接軌的起步點，在與參賽設計師們交流的過程中發現，設計師大多表達較難有機會與業界品牌合作，更別說讓設計作品量販至通路，因此蝦皮購物大舉創辦第一屆時尚設計大賽「決戰蝦皮伸展台」，藉由整合實體線下走秀的推廣與線上平台的銷售資源，活化時尚產業、深耕品牌夥伴關係，更為新銳設計師開創由0到1的嶄新舞台。蝦皮購物「決戰蝦皮伸展台」結合新銳設計師設計力、品牌店家商業力與蝦皮購物電商平台力，將時尚與電商結合發展出全新的跨界合作模式。





蝦皮購物流行暨商務開發部總監張玲蘭表示：「蝦皮購物期待未來在時尚領域可以有更多元創新的模式，為品牌賣家、消費者帶來不同的體驗，打造蝦皮是時尚潮流的首選購物平台。此外，蝦皮購物盛大舉辦第一屆「蝦時尚 決戰蝦皮伸展台」，希望運用平台豐富的資源、擔任橋梁的角色，媒合站上時尚品牌與新銳設計師一同合作，設計蝦皮獨家商品，提供新銳設計人才一個嶄新的舞台，有機會在蝦皮實踐自己的夢想。」





決戰蝦皮伸展台攜手蝦皮購物站上BLUE WAY、Check2Check、STAGE、MOLLIFIX 瑪莉菲絲、買到戀愛-BUY LOVE、QUEENSHOP、AHUA韓系流行女裝館、DoMiss 朵蜜絲、KELRA ACCESSORIES 飾品控、MOOX 澳洲穆克斯、1/2princess、早苗帆布．手作SANAE上述12家時尚品牌，並篩選出12位新銳設計師共同合作，以蝦時尚「敢穿、敢秀、做自己」的時尚態度為主題，設計出蝦皮獨家服飾、包包配件。12月20線下實體Runway Show現場除了走秀演繹作品外、也隆重邀請到愛茉莉太平洋集團的ETUDE、innisfree為現場走秀模特上妝，另外現場也盛大進駐多家知名品牌如Gap、KATE、媚點、巴黎萊雅、媚比琳等多家註三快閃店共襄盛舉，提供現場觀眾闖關遊戲，完成闖關便贈送多款看秀好禮，如澳洲原創設計MOOX包款、Gap限量提袋，及最大獎蝦皮購物3,000元全站購物金等好禮，時尚秀更於蝦皮購物站上同步直播，讓無法前來民眾也可一同觀賞。眾品牌雲集的黃金陣容為第一屆「決戰蝦皮伸展台」增添許多色彩。



▲首屆「決戰蝦皮伸展台」第二名得主BLUE WAY與程梓賓設計師 與得獎作品「他與她」。（圖／資料照片）

× ▲首屆「決戰蝦皮伸展台」第二名得主BLUE WAY與程梓賓設計師 與得獎作品「他與她」。（圖／資料照片）

首屆蝦皮購物「決戰蝦皮伸展台」更邀請時尚產業指標人物GQ Taiwan全媒體總編輯 Blues 、JUST IN XX品牌創辦人 周裕穎，及國際時尚藝術文化協會理事長 溫筱鴻出任評審，最終由QUEENSHOP與李昀設計師以Smoking設計作品奪得第一；BLUE WAY與程梓賓設計師的他與她設計作品奪得第二；Ckeck2Check與莊筆絜設計師的時尚特有種設計作品奪得第三；MOLLIFIX 瑪莉菲絲與劉子筠設計師的萬鏡繁花設計作品則由現場及觀看線上直播得觀眾投票奪得人氣獎，以上4家品牌及設計師作品，後續將由蝦皮購物協助把設計作品量販上市，4款蝦皮購物獨家設計作品預計於2021年上半年限量上市。

▲首屆「決戰蝦皮伸展台」第三名得主Ckeck2Check與莊筆絜設計師與得獎作品「時尚特有種」。（圖／資料照片）

× ▲首屆「決戰蝦皮伸展台」第三名得主Ckeck2Check與莊筆絜設計師與得獎作品「時尚特有種」。（圖／資料照片）

▲首屆「決戰蝦皮伸展台」最佳人氣獎得主MOLLIFIX 瑪莉菲絲與劉子筠設計師與得獎作品「萬鏡繁花」。（圖／資料照片）

× ▲首屆「決戰蝦皮伸展台」最佳人氣獎得主MOLLIFIX 瑪莉菲絲與劉子筠設計師與得獎作品「萬鏡繁花」。（圖／資料照片）

第一名設計師得獎後表示：「此次能有機會參與蝦皮購物舉辦的「決戰蝦皮伸展台」，讓我有機會能夠與品牌合作，除了能夠更了解業界品牌需求，後續更有機會能夠讓設計作品量販上市，這對我們這些設計師都是非常難能可貴的經驗，此次的活動真的讓我由衷感謝QUEENSHOP和蝦皮購物！」