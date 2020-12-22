英國新冠病毒傳播力強70%　專家憂繼續突變恐致疫苗無效

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英國帝國理工大學流行病學專家福爾茲（Eric Volz）在上週五（18）的談話中表示，現在斷言病毒帶來的影響仍然過早，但可見的是其傳播速度比原本的冠狀病毒要快很多，必須密切關注。目前，新冠病毒已經出現了上萬種變異，但真正能改變病毒適應性（viral fitness）的突變數量實際上很少，英國新變種是少數突變出傳播力提高的案例。
福爾茲指出，「VUI–202012/01」變異體含有的突變數量異常地多，而這種變異的原因最有可能是，免疫系統較弱的人感染了新冠病毒，病毒在體內出現突變。研究資料顯示，新冠病毒每個月會出現一至兩次的突變，而免疫系統較弱的人會形成突變絕佳的場所，因為他們因為對抗的能力較低，患病時間較長。
倫敦大學學院（UCL）研究病原進化的專家卓拉普（Lucy van Dorp）指出，變種病毒出現的共23處變異中，存在14處「有決定性作用的」突變，且有多處發生在病毒的棘狀蛋白（spike protein）上。棘狀蛋白被稱作是進入人體細胞的「鑰匙」，最先與細胞表面接觸，因此病毒在此蛋白上的突變使得它在複製病毒的過程上更具有優勢。
綜合米爾頓－凱恩斯燈塔實驗室（Milton Keynes Lighthouse Laboratory）、病毒追蹤網站「Nextstrain」的演算模型和數據，澳大利亞、荷蘭和丹麥攜帶「VUI–202012/01」的確診病例都來自英國，而在南非也出現了類似的變異體，但目前的資料未顯示與英國案例相關。
還沒有證據顯示傳播力強的變異體有更高的致命率，但是它毫無疑問會增加當地的醫療系統壓力，更多的人被感染、更多的人需要治療。《BBC》報導指出，目前主要的三種新冠疫苗都能夠對原病毒、變異體產生保護力，但劍橋大學教授古普塔（Ravi Gupta）警告，如果我們放縱病毒傳播、變異，那麼它很有可能逃過疫苗運作的方式，往疫苗無效的方向發展。現在新冠病毒已經跨出了一大步，新的變異體的趨勢可見，它正在進化、感染越來越多的人。專家指出，未來新冠病毒很有可能發展成「流感」的形式長期存在於人群之中，但隨著幸疫苗技術進步，我們只需要定期更新疫苗。
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