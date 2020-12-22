SBL／飆生涯新高 林宜輝回春表現奪單周最佳球員
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-22 16:08:23｜2020-12-22 16:17:44
第18屆SBL超級籃球聯賽於上周三移師和平籃球館，裕隆納智捷在上周五天四戰中取得三勝，排名爬升至第二。陣中老將林宜輝展現全能打法，飆生涯新高32分，獲選為第三週最佳球員。
林宜輝單周貢獻場均16.8分、4.8籃板、1.5助攻，更在17日語臺銀交手一役繳出生涯新高32分，林宜輝表示，「很開心可以獲選為上周的最佳球員，希望可以繼續用自己的能力幫助球隊收下更多勝利。」總教練邱大宗對林宜輝的表現給予高度評價，他認為，全能戰將宜輝一直以來不論是在訓練或是比賽上，都是用最積極的態度在場上努力，同時秉持團隊至上的原則，並感謝他帶領球隊、撐起戰績，期許未來能一起衝向年度總冠軍，同時也恭喜宜輝榮登單周最佳球員。
第四周賽事將於本週四（24日）起在和平籃球館繼續進行，為響應聖誕週活動，本周只要在SBL攤位完成指定任務，便能獲得一次轉蛋的機會，內含許多精美好禮，最大獎是球團準備的驚喜聖誕福袋，另外也可以參加中場遊戲，獲勝者即可獲得限量簽名Tee，更多相關資訊敬請鎖定SBL官網。