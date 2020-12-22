醫院深耕社區　獨居及長者走出家門

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院長吳錫金表示，11月初開辦巷弄長照服務站，現在疫情方興未艾為確保大家健康，吳佳亭個管師對量體溫、血壓、洗手、簽名要求很嚴。來上課的長輩已增加至20餘位，透過規劃豐富有氧運動、手作蘆薈乳液、禪繞畫課程，提供長輩一個交流聚會的時間，讓原來獨居及亞健康長者都願意走出家門踴躍參與。
吳錫金指出，健康到老是醫院深耕社區的目的，能讓長輩幸福快樂的心靈是延年益壽的關鍵。因此巷弄長照C據點提供了關懷訪視、電話問安來提供生活諮詢及資源轉介另外社會參與、健康促進、預防及延緩失智、失能各項服務均陸續推出，來吸引更多長者走出家門，每天生活幸福又充滿活力。
鄉長林維戊先生說，東勢鄉四美社區發展協會在四美社區活動中心，成立東勢厝幸福食堂，讓長者走出來與大家享用美味感受幸福的滋味，看到長輩來健康據點，跟老朋友一起學習閒話家常做運動，以活絡彼此感情提升優質的生活品質，原本單調的老年生活，頓時有年輕活力的感覺，擁有精彩又豐富的銀髮生活。也積極再邀請更多鄉親一起參與。
四美社區在東勢鄉西北邊，東鄰新坤村，南鄰安南村，西接臺西鄉，北界麥寮鄉；故稱「四美村」，87歲的許奶奶說，她活到這把年紀從來沒有拿過筆寫字，拿筆比拿鋤頭還沉重，從參加據點以來這一個月每天早上練習寫字，現在已可以簽名了。