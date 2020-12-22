醫院深耕社區　獨居及長者走出家門

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醫院深耕社區　獨居及長者走出家門

記者洪佳伶/雲林報導

2020-12-22 18:20:00

醫院深耕社區　獨居及亞健康長者走出家門
▲東勢鄉四美村幸福食堂與巷弄長照C據點揭牌。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.22）
雲林縣政府與中國醫藥大學北港附設醫院、東勢鄉四美社區發展協會攜手合作成立的「四美村幸福食堂與巷弄長照C據點」，今（22）日舉行揭牌典禮，由縣長張麗善、鄉長林維戊、院長吳錫金及代表會主席陳昭源等共同主持揭牌儀式。
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縣長張麗善說，四美村以務農長輩居多，兒女大多外移工作，長輩們因較保守念舊喜歡在自己熟悉環境居住，大多會固守在家看電視為娛樂，久之與左鄰右舍互動機會自然減少，如此更需要彼此關懷、相互協助，讓長輩開心地在自己最熟悉的環境健康老化。特別感謝鄉長關愛長輩成立幸福食堂，讓長輩在這像大家庭似一起生活。也感謝中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長及團隊進駐四美村照顧長輩的健康。
院長吳錫金表示，11月初開辦巷弄長照服務站，現在疫情方興未艾為確保大家健康，吳佳亭個管師對量體溫、血壓、洗手、簽名要求很嚴。來上課的長輩已增加至20餘位，透過規劃豐富有氧運動、手作蘆薈乳液、禪繞畫課程，提供長輩一個交流聚會的時間，讓原來獨居及亞健康長者都願意走出家門踴躍參與。

吳錫金指出，健康到老是醫院深耕社區的目的，能讓長輩幸福快樂的心靈是延年益壽的關鍵。因此巷弄長照C據點提供了關懷訪視、電話問安來提供生活諮詢及資源轉介另外社會參與、健康促進、預防及延緩失智、失能各項服務均陸續推出，來吸引更多長者走出家門，每天生活幸福又充滿活力。

鄉長林維戊先生說，東勢鄉四美社區發展協會在四美社區活動中心，成立東勢厝幸福食堂，讓長者走出來與大家享用美味感受幸福的滋味，看到長輩來健康據點，跟老朋友一起學習閒話家常做運動，以活絡彼此感情提升優質的生活品質，原本單調的老年生活，頓時有年輕活力的感覺，擁有精彩又豐富的銀髮生活。也積極再邀請更多鄉親一起參與。

四美社區在東勢鄉西北邊，東鄰新坤村，南鄰安南村，西接臺西鄉，北界麥寮鄉；故稱「四美村」，87歲的許奶奶說，她活到這把年紀從來沒有拿過筆寫字，拿筆比拿鋤頭還沉重，從參加據點以來這一個月每天早上練習寫字，現在已可以簽名了。
▲東勢鄉四美村幸福食堂與巷弄長照C據點揭牌。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.22）
▲東勢鄉四美村幸福食堂與巷弄長照C據點揭牌。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.22）
 
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