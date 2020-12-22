北市府：跨年晚會不停辦 沒戴口罩規勸不聽罰3000
北市府：跨年晚會不停辦 沒戴口罩規勸不聽罰3000
記者丁上程/台北報導
2020-12-22 16:19:12｜2020-12-22 16:25:48
新冠肺炎疫情在台灣再起？253天台灣已經未出現本土病例，不過今天（22日）卻宣布破功。一名紐西蘭籍男機師與一名台灣女子往來密切，因而導致該起本土確診案例。而隨著2020年即將進入尾聲，台北市的跨年晚會首當其衝，是否會因此停辦？對此台北市副市長黃珊珊與觀光傳播局長劉奕霆，今天下午一同出面接受媒體訪問，黃珊珊強調，原則上跨年晚會不會停辦，但會要求到場民眾一率配戴口罩，若未戴口罩，經現場志工勸導仍不戴上，將依傳染病防治法開罰3000元。
黃珊珊表示，原本的規劃是只要有1例本土確診案例，就會要求到場的民眾配戴口罩，且停止跨年活動相關「飲食攤位」活動。而若是在跨年晚會前，達到15例確診案例，跨年晚會將不開放民眾到場，而改採取網路線上直播的方式進行。而隨著本土確診案例的出現，黃珊珊也表示，對於前來參與跨年晚會的民眾，將要求強制配戴口罩，若經勸導後仍不戴口罩，將依法開罰。而對於行政院長蘇貞昌今天上午受訪時，呼籲民眾跨年不要出門，在家看電視就好。對此黃珊珊也表示台北市一向希望市民正常生活，只要戴口罩應該事可以阻礙病毒傳染，但要非常小心。「院長這樣說當然有他的想法，但只要做好防護不需要那麼緊張。」黃珊珊說，「今天狀況是相信台北市民，然後現場請主持人宣導，也會有非常多志工，希望大家平平安安看表演，能守規矩、戴口罩」。觀傳局長劉奕霆也補充表示，由於只要有一例確診案例，就會停止小吃攤販相關活動，「原本觀傳局26日要在天母運動公園舉辦的『異饗趣』活動確定取消。」劉奕霆說，「因為我們的備案中，有一例本土就是不設飲食攤位，而該活動有設飲食攤位，所以選擇取消活動，不過現場燈飾仍會照常設置」。