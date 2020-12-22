籃球／出現本土案例 UBA、HBL目前照打配合防疫
籃球／出現本土案例 UBA、HBL目前照打配合防疫
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-22 16:49:15
中央流行疫情指揮中心今(22)日宣布，國內新增1例2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土病例（案771），UBA大專籃球聯賽本周24日展開男子預賽第2階段，接著30日HBL高中聯賽即將開戰，目前沒有傳出停辦消息，主辦單位今天均表示配合指揮中心最新指示。
UBA男子組第2階段預賽12月起依照體育署公布之修正運動場館防疫注意指引，增加強制規定室內活動需全程配戴口罩，包含教練和球員板凳席，以及轉播的主播球評都帶口罩。目前最新消息防疫規則不變，維持秋冬防疫專案等級。上屆HBL自8強開始就採「閉門」方式舉行，本屆由於先前疫情趨緩，10月底開打的HBL重新開放球迷進場，但維持實名制、進場量體溫，全程配戴口罩。
HBL 30日將移師高雄進行，目前尚未有新增的防疫規定，維持同樣防疫規範，會配合指揮中心最新指示。
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