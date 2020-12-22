高市議會十度流會　基進：不希望看到互相卸責的市議會

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民進黨團總召韓賜村指出，議員有公祭場、勘查行程等選民服務案件，如果說召開定期會的過程中頻頻發出甲動的話，恐造成政黨對立情勢升高，這也是議員同仁不願意見到的，所以今天只有請求同仁盡量出席，但開會是議員的天職，今年下午希望能夠盡量的通過，不足的地方在臨時會的時候讓預算順利通過，這是我們的目標。
國民黨議員陳玫娟則認為，高雄債務高築，一分一毫國民的納稅錢都應該好好來做把關，她認為國民黨要檢討，但是民進黨也不能把所有的責任都推給國民黨，因為他們自己本身也沒有為了這個預算好好來做把關，甚至是護航，認為「額數清點」也是一個負責任的態度，民意代表就是應該好好審查預算，如果人數那麼少，預算不應該就這樣草率的讓它過去，這是對不起高雄市民的，有失議員的本職。
民進黨議員邱俊憲認為，一個正常的市長已經到位了，議會應該發揮它應該有的功能，今天定期會最後一天還是沒辦法完成預算審查工作，議會不分黨團應該要很嚴肅的面對，高雄市民都在看，議會是共識決也只能尊重，但清點人數杯葛，不應該是多數黨拿來做一個攻防的工具，因為已經有絕對多數的人數，可以對預算案有具體的任何的主張，包括刪除都是有能力去做的，跟過去民進黨少數的時候，用清點人數做消極杯葛的方式是迥然不同的狀況。
議長曾麗燕則強調，她尊重每位議員對預算的看法和意見，大家也應該互相尊重，110年地方總預算案是陳其邁市長上任後第一次編列的預算案，受到市民極高的重視，議會對陳市長首次編列的預算案有更多的討論和建議，相信市民可以看見議員的用心和努力，審查預算不是為護航而護航，不是為反對而反對，議員要摒除政治操作與政黨立場，為市民嚴格把關，善盡議員的職責。