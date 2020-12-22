企業揪團「住」學趣　你住房我捐款

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企業揪團「住」學趣　你住房我捐款

記者洪佳伶/雲林報導

2020-12-22 18:50:00

飯店揪團「住」學趣　你住房我捐款
▲由劍湖山集團王瑞堂總經理，將手中公益住房專案提撥的合作手持板致贈給台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長，代表今年公益合作提案正式開啟。（圖／世界展望會提供）
聖誕節即將到來，到處都充滿著過節及迎接新年到來的氣氛，長期關注雲林地區兒童學習需要的雲林劍湖山渡假大飯店，今年再次推出「你住房，我捐款」公益住房專案，邀請顧客與飯店攜手傳遞祝福，22日活動開跑，更結合台灣世界展望會雲林中心方案活動，邀請11位學童參與薑餅人及薑餅屋製作活動。
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台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長表示，台灣世界展望會在全台服務近4萬4千名兒童，其中在雲林地區陪伴超過1千9百名兒童與其家庭，很感謝雲林劍湖山渡假大飯店今年第4年與我們一起關懷在地兒童就學的需要，減輕經濟弱勢家庭家長在教育費用上的重擔，邀請民眾與劍湖山渡假大飯店及台灣世界展望會同行，透過定期捐款新台幣1000 元投入國內貧困兒童的學習需要，或以每月2000元資助一名國內孩子，幫助他們穩定就學、追尋夢想。
劍湖山集團王瑞堂總經理表示，歲末年終是一個分享祝福與傳遞關懷的時刻，如同劍湖山渡假大飯店本著LOVE，PEACE跟JOY的信念與台灣世界展望會攜手關懷雲林地區弱勢兒童在就學上的挑戰，三年來也感謝顧客對於劍湖山渡假大飯店的支持，一同攜手捐款近新台幣16萬元，投入雲林地區弱勢學子的需要，更結合飯店專業，透過房務體驗與餐點製作等，開啟兒童的視野。今年特別在聖誕節前結合社工方案活動，邀請小朋友前來製作薑餅屋及薑餅人，期望讓孩子們提前感受聖誕節的喜悅氛圍。

就讀小六的佳佳參與台灣世界展望會雲林大埤課後照顧班已有兩年之久，除了透過每周的課後照顧班穩定學習，更因為其陶笛課程，開啟了佳佳在音樂上的興趣。佳佳的媽媽表示，「一家六口全依靠父親臨時工的薪資及自己送報及送餐的收入生活，在各項開銷及孩子的教育費用上相當吃緊，很感謝展望會的助學金補助、生活物資提供與課後照顧及才藝方案活動，讓我們能稍稍減輕些許負擔。」佳佳媽媽也分享，由於經濟因素，無法提供孩子太多學習才藝的機會，所以當佳佳參與陶笛課並且上台表演時，她真的相當感動與驕傲，也開啟佳佳對音樂的喜愛。

台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫、助學行動長期關懷國內約4萬4千名名兒童，其中包括3,727名雲嘉地區兒童。由於經濟上的困境往往會影響兒童的教育發展與學習，為幫助經濟弱勢家庭的孩子也能有公平的受教育和學習機會，在新學期開學前，展望會均針對貧困家庭的孩子發放助學金，讓貧困學子無須憂慮家庭經濟，可以安心就學。
▲劍湖山渡假大飯店點心房陳筱倫師傅、劍湖山大飯店及集團主管們與胡婉雯區處長與11名小朋友一同動手妝點屬於自己的薑餅人及組裝薑餅屋。（圖／世界展望會提供）
▲劍湖山渡假大飯店點心房陳筱倫師傅、劍湖山大飯店及集團主管們與胡婉雯區處長與11名小朋友一同動手妝點屬於自己的薑餅人及組裝薑餅屋。（圖／世界展望會提供）
 
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