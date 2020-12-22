企業揪團「住」學趣　你住房我捐款

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劍湖山集團王瑞堂總經理表示，歲末年終是一個分享祝福與傳遞關懷的時刻，如同劍湖山渡假大飯店本著LOVE，PEACE跟JOY的信念與台灣世界展望會攜手關懷雲林地區弱勢兒童在就學上的挑戰，三年來也感謝顧客對於劍湖山渡假大飯店的支持，一同攜手捐款近新台幣16萬元，投入雲林地區弱勢學子的需要，更結合飯店專業，透過房務體驗與餐點製作等，開啟兒童的視野。今年特別在聖誕節前結合社工方案活動，邀請小朋友前來製作薑餅屋及薑餅人，期望讓孩子們提前感受聖誕節的喜悅氛圍。
就讀小六的佳佳參與台灣世界展望會雲林大埤課後照顧班已有兩年之久，除了透過每周的課後照顧班穩定學習，更因為其陶笛課程，開啟了佳佳在音樂上的興趣。佳佳的媽媽表示，「一家六口全依靠父親臨時工的薪資及自己送報及送餐的收入生活，在各項開銷及孩子的教育費用上相當吃緊，很感謝展望會的助學金補助、生活物資提供與課後照顧及才藝方案活動，讓我們能稍稍減輕些許負擔。」佳佳媽媽也分享，由於經濟因素，無法提供孩子太多學習才藝的機會，所以當佳佳參與陶笛課並且上台表演時，她真的相當感動與驕傲，也開啟佳佳對音樂的喜愛。
台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫、助學行動長期關懷國內約4萬4千名名兒童，其中包括3,727名雲嘉地區兒童。由於經濟上的困境往往會影響兒童的教育發展與學習，為幫助經濟弱勢家庭的孩子也能有公平的受教育和學習機會，在新學期開學前，展望會均針對貧困家庭的孩子發放助學金，讓貧困學子無須憂慮家庭經濟，可以安心就學。