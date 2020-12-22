金正恩專機從平壤神秘起飛 韓國：疑似前往別墅「避疫」
金正恩專機從平壤神秘起飛 韓國：疑似前往別墅「避疫」
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-22 16:37:56
據飛機動向追蹤網站「Flightrader24」和「No callsign」今（22）日的數據，朝鮮（北韓）領導人金正恩的專機「高麗航空JS671」班次於今日上午10時5分左右，從平壤順安國際機場起飛往東海海岸。目前北韓未有通報新型冠狀病毒（COVID-19）案例，但日前韓國（南韓）透過貿易數據推測，北韓經濟活動受到數十年以來最沈重打擊。由於勞動黨全國代表大會即將於明年1月召開，此時金正恩的專機離開平壤引起外界關注北韓動向。
據《韓聯社》報導，北韓官媒《勞動新聞》20日才報導，勞動黨級將召開第8屆全國黨代表大會，要求民眾加強防疫，確保會議順利召開、誓死保衛祖國和人民的安寧。日前北韓政府表示，至今「零確診」是北韓的一大成就，但也承認疫情與洪災所帶來的經濟損失，近幾週朝鮮勞動黨官媒不斷提倡國民要在防疫限制下自力更生。今（22）日離開平壤的金正恩專機，推測是飛往江原道元山的私人別墅，躲避新冠疫情。報導指出，飛機機型為烏克蘭安東諾夫（Antonov）公司製造的AN-148，經常用作金正恩專機。雖然該航班的目的地沒有公佈，但有關方面預測，前往江原道元山別墅可能是為了躲避疫情。今年4月至5月期間，金正恩長期未有公開露面，美國多個媒體甚至推測金正恩身體可能出現異狀，當時也是透過火車空拍圖推測金正恩待在元山別墅。
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