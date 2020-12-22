盧秀燕反萊豬立場一致　籲中央聆聽民意

中央將於明年元旦起開放萊豬進口，台中市議會今(22)日召開臨時會，由市府針對萊豬進口及核食等食安問題進行專案報告，市長盧秀燕再度宣示反萊豬立場，強調自己時任立委就主張公投，不管含有萊克多巴胺或其他乙型受體素的豬牛肉或內臟，她全都反對，呼籲中央開放進口再三思。

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市府說明，盧市長反對牛豬含萊克多巴胺的態度始終如一，根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14名立委缺席，其中包括時任立委的盧秀燕、張嘉郡等人，都是連續兩周未參與表決，甚至在立法院通過美牛進口後，盧市長更要求需附帶決議，包括肉品須標示原產地（原產國）、加強稽查等配套，以守護民眾健康。立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧秀燕支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。

市府也說，因應明年開放萊豬後龐大的查驗量能，市府動員29個局處進行把關，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。