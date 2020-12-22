盧秀燕反萊豬立場一致　籲中央聆聽民意

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陳文政也說，地方政府查緝、檢驗的人力與資源都相當有限，核食把關應比照萊豬把關模式，設置高額的檢舉獎金，以全民的力量進行查緝，才能有效防堵核食流入台中，最後他要求市政府，應超前部署，檢視核食檢驗人力，修訂檢舉獎金辦法。
民進黨議員議員施志昌表示，盧秀燕一再標榜自己當初就有在反美牛進口以鞏固自身反萊豬的立場，她也認為直轄市本身就能以自治條例規範，結果，上週就被抓包盧市長你在說謊，2012年7月時，盧市長就對萊牛進口投下贊成票，而且還只需要標示產地，並且訂定安全容許值。現在如果真如盧市長自己認為的一路走來始終如一，為什麼這次反萊豬，盧市長沒趁勢在自治條例加上禁止販售含有萊克多巴胺的美牛呢？
施志昌表示，除了前面提到盧市長其實根本支持萊克多巴胺牛肉之外，更重要的原因就在於，盧市長只是要尋找現在的獵巫對象，萊豬議題在國民黨的激化下，已經脫離理性討論，若她繼續反美牛，反而會讓民眾意識到美牛開放多年的情況下其實安全無虞，進而質疑反萊豬的正當性。
市府說明，盧市長反對牛豬含萊克多巴胺的態度始終如一，根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14名立委缺席，其中包括時任立委的盧秀燕、張嘉郡等人，都是連續兩周未參與表決，甚至在立法院通過美牛進口後，盧市長更要求需附帶決議，包括肉品須標示原產地（原產國）、加強稽查等配套，以守護民眾健康。立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧秀燕支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。
市府也說，因應明年開放萊豬後龐大的查驗量能，市府動員29個局處進行把關，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。