名家論壇》蕭徐行／美豬議題讓台灣更為分裂與對立

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這樣對於一般民眾擺臉威嚇，不禁讓人想起蔡英文在2016年說的，年輕人不要怕跟政府機關打交道，「不用太溫良恭儉讓。」如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」還說民進黨內文化中若沒聽見可以「拍桌」，笑說未來政府也有一樣雅量。政府對於民眾反對萊豬這種火上添油的傲慢態度，無疑的讓明年8月將舉行的反萊豬公投增添火力。
相較於蘇偉碩發表反含萊克多巴胺美豬進口言論，遭衛福部認定對外發布不實訊息告發，衛福部食藥署署長吳秀梅則直言，「難道我們做政府只能讓他一直講。」的態度，民進黨政府對付人民這樣前恭後倨，甚至於出動警方對於「異議人士」夜間訊問，這都可以看到民進黨的雙標、墮落與傲慢，為了打壓不同意見，無所不用其極地動用公權力，甚至一朝大權握，就把令來行，完全不在乎人民的感受與恐懼。
2016年，蔡英文總統就任後一再強調執政要「謙卑謙卑再謙卑」，對待民眾要「溝通溝通再溝通」；然而，今年民進黨再拿下中央執政權後，民進黨政府對於人民的態度卻不再如此，人民對於政府的措施以及官員的操守稍有質疑，就會面臨被關切，被查水表或是被以社會秩序維護法的名義議查辦的風險，甚至出動網軍來洗版，更於不事先與社會各界溝通下，就以行政命令的方式企圖便宜行事的開放美豬進口。
早先丁怡銘的下台牛肉麵事件，屏東的信功養殖場事件，這次的蘇偉碩事件，只要不合己意就可以發動網軍，並在政論節目上無日無夜的加以攻擊羞辱，這樣暴凌同胞更勝於敵人的現象，不僅沒有讓民眾對於萊豬的安全性釋疑，民眾反而更近一步地把美豬都當作毒豬。數個民調皆顯示民眾反美豬的比例日勝一日，對於執政黨的滿意度與支持度正直直下降中，這樣兩面不討好的處境又讓討厭民進黨氛圍再現。
官方峻拒萊豬標示，等於在源頭就棄守，消費者無從判斷食材安全性，不滿情緒高漲；此外對於萊豬的毒性問題中，校園不給進、孕婦和年紀太小的小孩子不建議、有什麼疾病的也不建議等等，都是衛福部的說法，甚至高級長官不敢帶頭吃萊豬，那誰敢吃啊？這樣無擔當又得過且過的心態，可以預測民進黨的支持度會更受影響。更糟糕的是反萊豬公投將在明年八月進行，以目前有約7成反對萊豬進口的局勢，反萊豬公投很有可能會通過，屆時如果反美豬提案通過了，民進黨政府是要收回成命？還是無視民意的表態，坐等更大的風暴來臨？美國人能夠接受嗎?
萊豬進口的議題本來就是全國朝野要共同面對的國安大政，卻由於藍綠兩黨都將其民粹化而成為高敏感度的政治議題，每次觸及這個問題總是引起全國民眾的反彈與抱怨，終究啜手可及的食安問題遠遠大於遙遠的國安議題。很可惜政府不能誠實面對這個議題，真誠地跟民眾溝通，反而把責任甩鍋在在野黨身上，也企圖用恐嚇的手段禁止民眾的討論，無視民眾的敢怒而不敢言。執政黨的兵強馬壯也許可以讓萊豬明年順利進口，但是這樣以力壓人，而非以理服人的行事作風只是讓台灣更陷入藍綠對立與朝野內鬥中。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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