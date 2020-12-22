案765恐成全台公敵？醫嘆「沒人敢勸他」　再揭航空內幕

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1例本土個案（案771），是案765紐西蘭外籍機師的接觸者，這也導致台灣連續253天本土零確診破功。指揮官陳時中在記者會時就表示，對案765進行疫調時，對方「一直都不是很配合」，機上未戴口罩的部份也無法開罰。對此，Icu醫生陳志金就在臉書點出關鍵在於案765的身分是「機長」，更揭露航空業文化下的防疫難題。

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近日傳出多名機師群聚感染案例，更打破台灣連續253天0本土確診的傲人紀錄。指揮官陳時中在記者會上指出，案765在疫調期間並未誠實告知活動史與接觸史，已經違反《傳染病防治法》可處以6萬至30萬元罰鍰。

▲指揮中心公布案765紐西蘭外籍機師之足跡。（圖／指揮中心提供）

至於「機艙沒戴口罩」在開罰上則有困難，主因在於規定明寫是「經勸導後」才得以開罰，但因為案765是機長「所以就沒有人勸他」，案760和案766兩名機師當時認為案765不斷咳嗽是「空氣很乾」所致，因此並無勸導案765戴上口罩。對於未來飛航人員的管理措施，今起也將朝更嚴厲的方向制定，機師自主健康管理期間外出的罰則，目前只能跟航空公司再進行檢討與調整。

對此，Icu醫生陳志金在臉書上也擔心案765恐將「頓時成為全台公敵」，陳志金分析這名紐籍機師在飛機上未戴口罩卻始終無人勸導的背後關鍵在於，因為他的身份是機長，所以「沒有人敢勸他」，更感嘆航空界的CRM（Crew Resource Management，機組資源管理）還是很難打破階級文化的觀念。

▲紐籍機師機上未戴口罩難已開罰，醫師陳志金究感嘆「階級概念」難以打破的航空業文化。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）

不少網友也氣憤表示，「機長沒有特別了不起，也是一份職業而已」、「覺得機師很沒品」、「所以更要罰他重一點！身為機長不以身做則，靠勢嗎？」，但也有網友認為不全然能只究責該名機師「所以機組員更應全體14天嚴格居家檢疫隔離管理」、「航空公司沒落實罰航空公司啊」、「未來航空公司要有更嚴格規範啊」。

此外，

（編輯：楊智傑）