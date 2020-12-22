案765恐成全台公敵？醫嘆「沒人敢勸他」　再揭航空內幕

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至於「機艙沒戴口罩」在開罰上則有困難，主因在於規定明寫是「經勸導後」才得以開罰，但因為案765是機長「所以就沒有人勸他」，案760和案766兩名機師當時認為案765不斷咳嗽是「空氣很乾」所致，因此並無勸導案765戴上口罩。對於未來飛航人員的管理措施，今起也將朝更嚴厲的方向制定，機師自主健康管理期間外出的罰則，目前只能跟航空公司再進行檢討與調整。
對此，Icu醫生陳志金在臉書上也擔心案765恐將「頓時成為全台公敵」，陳志金分析這名紐籍機師在飛機上未戴口罩卻始終無人勸導的背後關鍵在於，因為他的身份是機長，所以「沒有人敢勸他」，更感嘆航空界的CRM（Crew Resource Management，機組資源管理）還是很難打破階級文化的觀念。
不少網友也氣憤表示，「機長沒有特別了不起，也是一份職業而已」、「覺得機師很沒品」、「所以更要罰他重一點！身為機長不以身做則，靠勢嗎？」，但也有網友認為不全然能只究責該名機師「所以機組員更應全體14天嚴格居家檢疫隔離管理」、「航空公司沒落實罰航空公司啊」、「未來航空公司要有更嚴格規範啊」。
此外，長榮航空稍早也回應表示，將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。