外籍機師不戴口罩害3人染疫 長榮航空：確認違規就開除
外籍機師不戴口罩害3人染疫 長榮航空：確認違規就開除
記者陳致宇／台北報導
2020-12-22 16:57:56｜2020-12-22 16:59:29
長榮航空一名 60 多歲紐西蘭籍機師確診新冠肺炎（案 765 ），不過他在執勤前就有相關症狀，執勤期間也未配戴口罩，引發外界討論，長榮航空今（ 22 ）日表示，將會開會討論，若該名機師違規屬實將予以免職處分。
長榮航空表示，日前一位外籍機長違反防疫相關規定並確診之個案，將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。長榮航空強調，確實遵守政府的防疫政策，對機組人員進行嚴格規範，防疫政策不分職級，長榮航空要求員工之間加強互相監督落實防疫措施，若有員工違反防疫政策，應向公司回報，公司調查後將給予相應處分。長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。