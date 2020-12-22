中捷聯結器斷軸北捷局報告　議員批當市民冤大頭

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江肇國表示，台北捷運局局長今赴台中市議會報告，但相關單位遲遲無法找出真正故障主因，一再把問題推給川崎重工的軸心品質有瑕疵，再加上疑似組裝不良而造成中捷斷軸，且無任何處室可為此負責，因此強烈要求將故障處理報告退回，另外，台中市府原訂依照民法向北捷以委辦過失求償；但是，北捷局並不承認過失，若台中市府無法舉證，恐怕求償無門。
江肇國痛批，盧市府只是被北市府玩弄罷了，且費時11年、花費593億，只用6天就停擺，難道人民只能摸摸鼻子自認倒霉？
賴佳微表示，事發至今已經一個月，報告退回兩次，現在這份最新的報告，台中市政府跟台北市政府以及川崎重工依舊到現在都還沒有辦法共同認定問題的主因，台中市政府對於北捷的報告避重就輕，對媒體表示氣炸了，但完全沒有實質的作為。就連新設計的軸心是拿市民做白老鼠，市府除了生氣跟質疑，卻都沒有主導要求更換已經有更多實例而且相對更安全的軸心，市民出錢做冤大頭，台中市府卻沒有做好把關的責任。
江肇國表示，盧市府強調「唯有安全，才能通車」，而今日議會質詢事故原因，盧市府只會說安全、問安全又只會說專業，問專業甚至得到「誤信履勘委員」的荒謬回答，這樣的市長算是盡責嗎？
江肇國也指出，盧市府在試營運前也曾宣稱「安全無虞」，卻發生斷軸的重大故障。安全並非只是口號或標語，也並非市民所想要聽到的，議員們皆要求盧市府必須「做到」安全，且釐清責任歸屬並找出真正原因、確保改善完成並驗收安全、訂定明確通車日期，切勿讓市民一再空等、一再失望。
議員陳淑華痛批，中捷軸心斷裂事故的報告，明顯是真相不明，北捷局、台中市政府都是依據川崎重工的說明是組裝的問題，這樣的報告讓人對安全的問題無法釋疑。
陳淑華認為，斷軸整個相關測試中，材料硬度不足、製造過程熱處理不當，就僅僅一句組裝有問題？為何現在聯接器也要更換新的設計，從設計有問題，製造、材料、組裝也都有相當的問題，北捷局、台中市政府都不面對嗎？這樣的報告都在避重就輕。
議員邱素貞表示，台中市政府將成立「捷運故障審查委員會」，敦聘國內機械、材料、軌道等第三方專家學者，協助台中市府專業審查北捷局與川崎重工提出的報告與改善方案，未來須經委員會認可後，台中市府才會討論通車日期，她支持「唯有安全，才能通車」的堅持。
林德宇、張耀中、黃守達、林祈烽質詢中痛批，台北市政府捷運工程局將過失推給川崎重工，北捷卸責甩鍋，北捷可幫台中市府代位求償的說法是推託之詞，林德宇等強調，川崎重工有錯，北捷也有錯，這不是代位求償，北捷一定要先賠償墊付給台中市政府，北捷再就契約向川崎求償。
林德宇指出，中捷綠線延遲通車，從原訂通車日12月19日到未來恢復通車營運期間，所有損失的售票收入、廣告收入、人事、營運成本等，都應由北捷賠償。林德宇說，北捷局在報告中表示「可代位求償」，但除了代位求償外，北捷局應就這些損失先行賠償，他詢問北捷局長張澤雄，認不認這筆帳？
北捷局長張澤雄表示，綠線通車的時程要等未來雙方討論後才能確認，而通車後才能確認詳細的損失等數據。
林德宇強調，台中市民不是被北捷局、川崎重工欺負假的，盧市府一定要硬起來，讓北捷局、川崎重工先確認懲罰性賠償金。