尾牙中「4.8kg抹布」？老闆放35年割愛　內行瘋掉：賺爆

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雖然抽中老闆大禮，但他必須先將重達4.8公斤的老菜脯帶回家，沒料理過該食材的他，也在文中無奈直呼「可是我根本不會弄這個東西啊！我打算拿來燉湯，不知道一隻雞放這樣的量約500克夠不夠，求大神們指導」。
貼文一曝光，隨即引來不少網友討論，「XD我看到中間那句樓主滿滿無奈」、「想拿抹布騙我」、「這是曬乾的蝙蝠嗎」、「我剛剛沒仔細看以為是長蛆的死老鼠」、「這種東西，在不懂烹調的人手上與垃圾無異，適合拿來尾牙抽獎嗎」、「老闆是不是把甕打破了，懶的再找瓶子塞回去，所以忍痛割愛拿出來抽」。
但許多內行人一看反而羨慕直呼，「這很貴，好東西」、「超大獎耶！有錢還不一定能買到，真品」、「這可以賣錢欸....不會煮不要浪費，可以送我」、「前陣子價格高的時候35年的一斤30萬，現在也不便宜，大概一千」、「黑金極品耶～4.8公斤好多噢～老闆怎麼捨得」、「天啊！黃金耶！煮湯超好喝的」、
另外亦有老饕分享料理方法，直言「以我們在煮的方式。約4-5片。在加新鮮菜脯幾條。最重要的是加些蛤蜊可以提鮮。給你參考」、「前陣子有喝到老菜脯雞湯，味道甘甘的，還不錯喝」、「放太多了...先沖水洗過切小塊泡水，大概一隻雞2-3條菜脯就好，不然會爆鹹」。（編輯：陳雅雲）