來真的！男星體驗分娩表情猙獰　護理師一句話讓他嚇傻

8點檔《多情城市》劇情如火如荼展開，劇中飾演即將成為新手爸爸的Gino，為了體驗老婆生產的辛苦，到月子中心體驗分娩的痛，劇中的「姐夫」黃文星也會一起感受。兩人一到現場，導演說不用真的體驗，大家用演的就好，沒想到Gino跟黃文星異口同聲說：「可以來真的！」而黃文星則感同深受表示，如果未來爸爸可以生小孩，他願意代替老婆來承受懷孕的苦。

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▲黃文星（右）感受到老婆生小孩時的辛苦。（圖 / 民視提供）

× ▲黃文星（右）感受到老婆生小孩時的辛苦。（圖 / 民視提供）

Gino表示拍攝體驗分娩，本來不緊張，但聽到現場很多新手媽媽分享生產的過程跟經驗，讓他也非常興奮，馬上跟導演說要體驗真的痛感。沒想到他跟黃文星一坐下來體驗，就吸引現場很多新手爸媽圍觀，Gino表情略顯猙獰，但看到黃文星不動聲色的，讓他自己也不敢叫出聲，沒想到護理師說兩人體驗的痛感指數「差不多是孕婦生產的痛了！」Gino驚魂未定說：「這還滿痛的」，沒想到當要拆貼片的時，護理師說：「你只貼4片，媽媽的痛感要貼到8片喔！」讓Gino忍不住說：「媽媽真的太偉大了！」

▲黃文星（左）、Gino體驗分娩相當痛苦。（圖 / 民視提供）

× ▲黃文星（左）、Gino體驗分娩相當痛苦。（圖 / 民視提供）

而一旁的黃文星笑說體驗完才發現自己只有貼2片，而媽媽生產的痛竟然是要貼8片，讓他驚訝不已，他進一步說如果未來男生可以生小孩，他願意替老婆生小孩，因為看到老婆懷孕過程非常辛苦，自己也希望可以分擔一些；被問到什麼時候再生第二胎，他表示一切順其自然。