影／校園第一名模出爐 中區首座伸展台展現傲人訓練成果
影／校園第一名模出爐 中區首座伸展台展現傲人訓練成果
記者葉靜美/彰化報導
2020-12-22 18:50:00
校園第一名模出現了！建國科技大學設立了中部地區第一個模特兒訓練基地，專業訓練成果在「2020HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」上展現傲人成績，不僅拿下大專模特兒組第一名，還包辦前四名名額，此外在世界晚宴化妝組及世界創意包頭組也成績亮眼，皆拿下冠、季軍。
「2020HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」近日在彰化舉行，今年首次辦理世界模特兒選拔組，榮獲冠軍的校園第一名模賴思晴高中就讀表演藝術科，美姿美儀基本功很紮實，對舞台走秀也很有興趣，她表示，將自我及衣服的風格展現出來，就能呈現不同的感覺；首次參加模特兒大賽就拿下第一名，讓師生都刮目相看。建國科技大學美容系表演藝術組成立還不到兩年，學生就有如此亮眼表現，美容系主任蕭蓉禎表示，學校推動「以賽促訓」，讓學生從參加國內外比賽中提升自己的技能，加以指導老師的傾囊相授及學長姐不吝於傳承經驗給學弟妹，促使學生能在國內外美容美髮競賽場都有優異表現。
榮獲模特兒第二名的吳佳容對肢體表演感興趣，她說，美容系丁秀毓老師以前是凱渥模特兒經紀公司的名師，教過名模林志玲，在她的指導下讓她進步神速，希望以後能夠更上一層樓，成為一名專業模特兒；第三名的陳怡靖則對首次參賽就能得名次非常開心，希望以後能有更好的表現。
建國科技大學除了在大專模特兒組包辦了前四名，在世界晚宴化妝組及世界創意包頭組皆拿下冠、季軍，晚宴化妝組冠軍曾泰獅此次作品在飾品上加入古代龍鳳元素，服裝顏色則以紅、金搭配，他說，高中時就下定決心要在彩妝及整體造型方面發展，參加國際性比賽可以吸取更多經驗；榮獲創意包頭組第一名的張茗甄則希望未來能夠到日韓國際競技場比賽為國爭光。