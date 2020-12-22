疫情拉警報 北北基桃同一陣線嚴格執行運輸防疫
記者康子仁/新北報導
2020-12-22 19:00:00
國內新增1新冠本土病例，疫情再度拉警報，北北桃基啟動4縣市防疫陣線，嚴格執行公共運輸戴口罩、駕駛及場站勤洗手、量體溫及定時清潔消毒等防疫措施，新北市交通局長鍾鳴時下午率員前往板橋公車站和計程車招呼站加強稽查，不讓公共運輸成為防疫破口。
鍾鳴時呼籲民眾進入大眾運輸等8大類場所時，一定要佩戴口罩，未依規定且勸導不聽者，最高可罰1萬5000元；交通局並督促微笑單車公司加強YouBike消毒防疫措施，全民一起防疫不能鬆懈。鍾鳴時表示，新北市交通局自今年1月起即督促公車、新巴士、復康巴士等駕駛員於行車時必須戴口罩，車輛至少每4小時消毒，針對乘客常碰觸拉環、把手等位置加強清潔；並督促公車場站自主管理防疫作為，包括張貼防疫資訊，加強場站清潔、消毒、通風，駕駛員出車前必須量體溫以及勤洗手，交通局亦派員在各公車場站隨車稽查，列入評鑑考評。鍾鳴時說，新北市有近2萬2000名計程車司機，交通局不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，也請司機每日營運前須量體溫及車內清潔消毒，也請民眾搭乘大眾運輸工具及在密閉空間、人潮擁擠地方配戴口罩，保護自己也保護別人。