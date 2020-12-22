英國疫情嚴峻 長榮航空23日起停飛倫敦航線
記者陳致宇／台北報導
2020-12-22 17:33:00｜2020-12-22 17:33:09
英國新冠肺炎疫情加劇，中央流行疫情指揮中心今（ 22 ）日公布， 12 月 23 日零時起倫敦飛返台北的客機航班數將減半，所有自英國入境旅客及過去 14 天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所 14 天。對此，長榮航空表示， 23 日起暫停營運台北－倫敦載客航班，華航則是遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理。
指揮中心表示，自 12 月 23 日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本周先由華航執飛，後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛；自英國入境旅客及過去 14 天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所 14 天，檢疫期滿前進行採檢；航空公司飛航及空服機組員，亦須居家檢疫 14 天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理 7 天後再進入社區，若航空公司宿舍無法落實管理，則安排入住防疫旅宿。對此，長榮航空宣布，由於英國疫情趨於嚴峻，將配合中央流行疫情指揮中心今日發布之英國航班減半作業辦法，台北－倫敦航線載客航班自 12 月 23 日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。
華航表示，一切遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理。
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