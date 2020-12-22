行銷阿里山日出 翁章梁與龍龍線上爆笑直播脫口秀
記者陳惲朋／嘉義報導
2020-12-22 17:55:10
為2021阿里山日出印象音樂會，嘉義縣長翁章梁今(22)日下午2點，不計形象的與全台最年輕開個人秀的單口喜劇演員-龍龍，上演一場線上爆笑直播，無厘頭的對話，還比賽吃嗆辣的哇沙米豆腐，翁章梁說，只要能夠帶動產業、行銷嘉義，雖然很掙扎，但我都會放手讓縣府團隊大膽玩創意。
聞名國內外的阿里山日出印象音樂會，明年即將邁入第19年，在嘉義縣政府行銷記者會中，以脫口秀主題「辦了19年!!就跟你說了沒梗!!太陽之都??到底都蝦咪」，翁章梁帶領全台民眾線上觀看直播，感受活力Talk show，搶先爆笑喜迎2021年的阿里山新年第一道曙光。翁章梁化身翁帥，和喜劇演員龍龍線上搭擋排演一場爆笑直播，透過喜劇快問快答方式，翁章梁來一招接一招，行雲流水的應答出嘉義在地的特色景點，兩人更是在直播中，吃起奮起湖便當、愛玉與山葵醬，無厘頭而俏皮的應答，讓線上線下充滿歡的笑聲。
阿里山日出印象音樂會今年主打回到祝山觀日平台，邀約由跨域國際指揮家江靖波帶領樂興之時管絃樂團，跨屆金曲歌后詹雅雯、鄒族天籟安歆澐等，到時將磅礡登場。
翁章梁表示，只要能夠帶動產業、行銷嘉義，雖然很掙扎，但我都會放手讓縣府團隊大膽玩創意，用不同的方式、針對不同的受眾行銷日出印象音樂會。
嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，日出印象音樂會是老品牌新創意，透過新世代的傳播方式，規劃不同的創意，打破傳統思維，希望能在國旅爆發時期，吸引更多遊客到嘉消費，創造更多在地產值，邀大家一起來阿里山上跨越2021。
縣府提醒有意上山參加日出印象音樂會的民眾，記得保暖戴口罩，活動當天清晨在祝山入口處將實施實名制，量測體溫，還會備有消毒酒精，保護自己，也保護別人。