民進黨改內規　力拱吳怡農選北市主委

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民進黨改內規　力拱吳怡農選北市主委

新頭殼newtalk

2020-12-23 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
民進黨台北市黨部主委選舉僵局將化解，中執會明日預計將入黨兩年得選舉及具被選舉權改為2013年之前的1年規定。而黨內矚目力拱的吳怡農則表示，他樂見這個制度改革，但還是有人比他適合擔任台北市黨部主委。
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為了化解民進黨台北市黨部選舉難產風波，並推出壯闊台灣理事長吳怡農參選，民進黨12月2 日中執會原本要修改「黨職人員選舉辦法」，將入黨滿兩年得參選黨職的規定取消。不過，當天開會受到中常委陳茂松，以因人設事為由反對，而將本案移到明日的中執會討論。
據了解，秘書長林錫耀日前邀請正國會中常委陳亭妃、陳茂松討論後，決定一併放寬選舉權與被選舉權，回復到2013年之前的1年條款。也就是當年，為了防止黑道與人頭黨員入黨，民進黨特地修改規定將入黨1年得選舉及被選舉的規定改成2年。

台北市黨部執行長趙新瑜也說，如果中央黨部規則修改、並公告主委改選後，市黨部也都準備好了，不管是要採6個區的投票所，或因應疫情分流的12區投票所也都可以。

至於黨內力拱接下台北市黨部主委的吳怡農受訪則表示，對於黨職人員選舉辦法將選舉權與被選舉權從2年改成1年，鼓勵更多人參選，他覺得是正確的做法。至於他本人是否參選台北市黨部主委，他則說，感謝大家的厚愛。但台北市黨部主委所要做的事情非常重要，也要負起輔選的責任，他認為，有能力做的比他好的人還是很多。

至於原本也有意參選的台北市議員阮昭雄則說，目前黨內的共識是共推，如果是共推他，他就義不容辭，但如果是共推他人，他也會接受。不過，都還是要經過選舉的程序。

綠色友誼連線的立委何志偉則說，他個人的態度是，制度不可以被破壞，也不能因人設事，但台北市黨部主委選舉的僵局，在這麼亂的局勢下有人願意承擔，他們給予肯定。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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