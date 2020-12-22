中捷車廂連結器「陸製」惹議？柯文哲：認品牌不認產地
中捷車廂連結器「陸製」惹議？柯文哲：認品牌不認產地
記者丁上程/台北報導
2020-12-22 17:43:32
台中捷運綠線日前在測試階段時，因為車廂間的連結器軸心斷裂，導致通車日期延後。21日台北市政府也找來日商川崎重工召開記者會，對外表明故障原因為「錨固座組裝不良」，但針對外界質疑連結器軸心是否為陸製則交代不清。對此台北市長柯文哲今天（22日）上午在視察捷運環狀線金城機場時，則表示這就跟蘋果產品一樣，雖然貼著Apple標籤，但零件很多在中國大陸製造，不過故障時不會找富士康，而是直接找蘋果。
柯文哲表示，台中捷運是台北捷運工程局去蓋的，一開始他就跟盧市長保證一定負責到底，所以有人抱怨他們為什麼沒到台中市政府報告，是因為他們自己有個審查委員會，他們直接先審查，講到自己都可以了，才去台中市府報告。「我們是主辦單位，但車廂是跟川崎重工買的，川崎重工要把連結器再分包給一家美國公司，美國公司生產基地又在中國大陸，不過現在全世界全球化，特別都是跨國公司生產。」柯文哲說，「我態度是這樣，不管是在哪生產，反正我是針對這個品牌」。柯文哲也以蘋果手機iphone為例，強調標籤貼的是蘋果，但大家都知道有很多零件也是大陸出產。「但對我來講，那支iPhone故障我應該找誰？當然是找蘋果啊，怎麼會去找子公司的子公司，或是去找富士康？不會嘛。」柯文哲表示，連結器無論是在中國生產還是法國生產，仍舊要由川崎重工負責處理。