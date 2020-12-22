修憲論壇／青年學子反饋佳！憲改議題再掀社群討論
記者黃仁杰／台北報導
2020-12-22 17:58:16｜2020-12-22 18:08:16
總統蔡英文在第二任期承諾修憲，同時也於12月10日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的第二屆修憲論壇時重申修憲決心，當天更有上百位青年學子到場，共同參與台灣的修憲時刻，也發聲青年的憲改願景，活動現場有許多學生紛紛拿起手機拍照打卡，修憲議題也藉由社群媒體在各大校園掀起炫風。
許多參與的學生紛紛表示，這樣的論壇討論相當有意義，更加能凝聚社會共識，與談人之一、台灣青年民主協會理事長張育萌說：「整體而言，學生回饋非常正面，在這個關鍵時刻，非常需要這個集合各黨派與不同世代對憲改的訴求與行動方向的共識凝聚工程，從參與者到與談者、演講者都是高比例的年輕人，這是其他媒體與政黨都不願意或不敢做的。」同為與談人、台灣學生聯合會秘書長陳估熊則提到，活動的規格和與會的來賓都是最佳規格，能讓學生參與這樣的論壇活動是個很難得的機會，不過他也提出建議，應該要請主持人恪守司儀宣讀的規則，因為網路上的發問最後都沒有進入問答討論，希望可以控制來賓發言時間與觀眾提問時間。
張育萌還指出，單一論壇場次與談人數稍多，會比較仰賴主持人對節奏的掌握或對特定議題的了解度，對於演講者和與談者，可以將問答環節個別獨立，讓現場和網路上的參與者，有固定完整的時間與演講者、與談者互動。此外，張育萌表示，修憲論壇這個舞台，在活動結束之後，許多學生在自己的社群軟體上打卡，再次掀起憲改方向與做法的討論，辯論內容有務實的憲改方法也有理想的修改內容，讓非常多年輕人，從關注18歲公民權，變成關注下一會期修憲委員會整個憲改方向，「我認為是很重要的改變。」