新冠出現本土案例 中市府：年底活動會配合中央
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-22 20:08:50
中央疫情指揮中心今(22)宣布新冠本土案例的出現，台中市民進黨議員賴佳微在議事堂詢問盧秀燕市長有關台中的聖誕、跨年相關集會活動是否照常舉行，市長盧秀燕表示，衛生福利部長陳時中下午邀集全國22個縣市派代表參與視訊，討論跨年晚會防疫因應策略，了解是否有最新的防疫指導與規定，台中市政府也會配合。
賴佳微表示，今疫情指揮中心宣布有一例本土病例的個案之後。目前新北已經超前部署宣布禁止所有戶外型集會活動，但是台中目前發布的訊息是如期舉辦，但卻沒有相對應的防疫措施，擔心會因此而出現破口。賴佳微要求，盧市長應謹慎評估跨年活動是否如期舉行，若照常舉行應該用最嚴格的防疫措施來杜絕可能的防疫漏洞，近期世界各國疫情發展的狀況越來越嚴峻，後續是否會有其他本土病例的出現還不得而知；跨年活動至今還剩一週，台中市政府應在近日備妥並模擬各種方案，像是線上跨年的演練，來應對未來所有可能的發展。盧秀燕表示，市議會臨時會已結束，她也將接下來的行程取消，親自參加衛生福利部長陳時中邀集全國22個縣市派代表參與視訊會議，年關將近，許多活動陸續登場，無論是照常舉辦、縮小規模、線上舉行或停辦，都將配合中央防疫政策並視實際情況滾動檢討，以安全為最高指導原則。