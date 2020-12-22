影／彰縣長王惠美兌現承諾　邀縣內比賽得名選手共進午餐

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王惠美表示，大家是彰化之光、未來的台灣之光、世界之光，你們都是最棒。這次，東芳國小及永靖國小囊括「2020全國學童盃足球錦標賽」女子5年級組的冠亞軍，且在哨子響起前才臨門一腳分出勝負；東芳國小今年初在全國少年盃也是拿下第一名，非常不容易，永靖國小女足堪稱奇蹟，半數隊員接觸足球都才約半年，兩位主將還帶傷上陣，球員們為了榮耀咬緊牙關拚命，終於奪下亞軍寶座。
王惠美指出，二林高中拳擊隊在109年總統盃拳擊賽中，勇奪7金1銀8銅，不但拿下高男組二連霸，高女組也奪得季軍。未來縣府將籌募運動基金，留住好選手，也希望明年能完成二林高中拳擊館，讓大家有更好的練習環境，更能所向無敵，這次除了請選手冬令進補，也有一個小紅包，讓大家有力氣再接再勵。
彰化縣足球委員會主委王瑞峰說，王惠美縣長年初對於學子若獲得前三名的賽前承諾實現了！除了請比賽得名選手用餐以外，還有比賽獎金，熱愛籃球、棒球運動的人口及場地非常的多，但是少有足球場的場地，希望王惠美縣長未來能夠多興建足球場，使熱愛足球的學童能夠有場所可以多加練習。
彰化縣拳擊委員會主委洪協說，感謝教育部體育署及王惠美縣長予以經費補助，使拳擊運動得以推廣，國中、高中都有分男女兩組，選手都相當積極的練習中，另外，還有一個全中運都有非常傑出的表現，彰化縣有9所高中、8所國中都有成立拳擊社隊，希望未來都能有更好的表現。