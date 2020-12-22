消基會攜20萬「反萊豬連署」拜會 民進黨回：願承擔民意
消基會攜20萬「反萊豬連署」拜會 民進黨回：願承擔民意
記者賴志昶／台北報導
2020-12-22 18:16:19
明年元旦過後，含萊克多巴胺的美豬即將開放進口，各界無不相當關注。消基會今（22）日公布，截至今日下午為止，已有19萬6830人連署希望暫緩萊豬進口。消基會董事長黃怡騰也說，該會日前率團赴立法院拜會各黨團，僅有民進黨團拒絕聯署，還回說「願意承擔民意」等語。
消基會秘書長徐則鈺今日公布，該會自10月20日發起「拒吃萊克多巴胺」運動，距今2個月時間已收到19萬6941人的連署；而在業者方面，該會雖有聯繫23家國內肉品業者，但僅有台畜公司願意表態不支持萊豬，其餘22家則不便表態，顯示這其中有不少政治壓力。對於反萊豬立場，黃怡騰強調，該會不僅反萊豬，自90年代就曾開始就反過美牛、萊牛，甚至還反過狂犬病的牛隻，一直以來都站在消費者立場為民眾監督。
黃怡騰指出，日前他們帶著連署書到立法院拜會五大黨團，收到中國國民黨、時代力量、台灣民眾黨、以及無黨籍立委高金素梅等黨團的大力支持；不過，民進黨團幹事長鄭運鵬接見時，卻說「已經決議」、「願意承擔民意」、「讓台灣人多點選擇」等語，令他感到相當遺憾。最後，黃怡騰呼籲，政府應尊重近20萬人的民意，懸崖勒馬不要進口萊豬；要確保消費者「知情」與「選擇」的權益，同時也要落實「標示萊劑」；此外，食藥署也應交付公正第三方單位相關的檢驗把關工作，以落實保障消費者健康。