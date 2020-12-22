張惠妹跨年演唱會如期舉行　台東縣政府：僅管制線外聆聽

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張惠妹跨年演唱會如期舉行　台東縣政府：僅管制線外聆聽

娛樂中心/綜合報導

2020-12-22 18:20:37

張惠妹將在台東舉辦跨年演唱會。（圖／環球提供）
▲張惠妹跨年演唱會照常舉行。（圖／環球提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日宣布，國內新增1例2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土案例，讓連續253天0本土確診破功，加上2020即將進入尾聲，原訂的聖誕節及跨年系列活動是否該停辦，也引起社會廣泛議論，而歌手張惠妹也將在台東舉辦跨年演唱會，對此，台東縣政府表示將會如期舉行。

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演唱會倒數9天，工作人員昨天就已經在海濱公園搭建舞台，預計需要5天的工作天才能完成，未料台灣今天卻突然出現本土案例，引發許多民眾擔憂防疫問題，對於工程是否會臨時喊卡，台東縣政府文化處處長鍾青柏表示，一切都會依照中央規定指示辦理，如果超過15例以上本土案例也會有相關的措施，所以並不會影響到演唱會。

此外，鍾青柏也表示若國內疫情嚴峻但案例不超過15例，演唱會仍照常舉行，煙火秀也照常施放，現場會有所管制，民眾不得進入海濱公園演唱會現場，必須在臨海路以西管制線外聆聽，或改以線上收看的方式欣賞。（編輯：侯家瑜） 

▲張惠妹將在台東舉辦跨年演唱會。（圖／環球提供）
▲張惠妹將在台東舉辦跨年演唱會。（圖／環球提供）
▲張惠妹的跨年演唱會加碼煙火秀。（圖／聲動娛樂
▲張惠妹跨年演唱會煙火秀照常施放。（圖／聲動娛樂提供）
 
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