江啟臣向AIT稱管不動國民黨？文傳會：刻意放話挑撥
江啟臣向AIT稱管不動國民黨？文傳會：刻意放話挑撥
記者丁上程/台北報導
2020-12-22 18:43:13
台中市長盧秀燕日前在會面美國在台協會（AIT）處長酈英傑時，傳出原先說好雙方是不公開會面，不過中市府卻找來媒體採訪，並在媒體面前表明反萊豬立場，似乎讓AIT方面不滿，事後更發表聲明表示美國出口的豬肉安全無虞，認為政治人物若散播不實資訊，對大眾沒有好處。而隨後又傳出國民黨主席江啟臣在事後主動求見酈英傑，甚至表達「管不動國民黨」的示弱說法。對此國民黨文傳會也發表聲明，強調是有心人士刻意放話挑撥。
文傳會表示，江主席從未在AIT酈英傑處長與台中市市長盧秀燕見面後，主動求見AIT酈處長。國民黨與AIT各階層的溝通管道順暢，且都適時表達國民黨對於萊豬進口的立場，忠實轉達多數台灣人民心聲。國民黨反對世界各國含有萊克多巴胺豬肉進口，並且認為民進黨政府沒有能力管理萊豬進口造成的食安風險；前述的立場清楚，而且從未改變。若干特定媒體或政治評論者應善盡與國民黨及AIT查證責任，以正視聽。文傳會也強調，刻意放話挑撥國民黨中央與AIT關係，或誣指江主席以兩手策略尋求美方駐台官員諒解之說，充其量只是在轉移國內民眾反對萊豬進口的焦點、掩蓋民進黨不事先與民溝通便率爾開放的荒唐行為，國民黨相信全民均對此低下伎倆了然於胸。