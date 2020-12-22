影／拋磚引玉做公益　建研中區會友關懷新住民

處處有溫情愛心不中斷！中華民國工商建設研究會中區聯誼會、全國移民團體聯合總會及彰化縣各新住民團體今（22）日舉辦建研有愛‧萬心揚愛-「擁抱臺灣‧關懷新住民」公益捐贈會，由建研中區會友共同募集捐贈共120萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲建研中區會友共同募集捐贈共120萬元，舉辦建研有愛‧萬心揚愛-「擁抱臺灣‧關懷新住民」公益捐贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲建研中區會友共同募集捐贈共120萬元，舉辦建研有愛‧萬心揚愛-「擁抱臺灣‧關懷新住民」公益捐贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

彰化縣長王惠美說，感謝建研會這次拋磚引玉做公益，捐贈120萬元分兩部分，其中60萬元捐贈2000個「消防住警器」，優先給彰化縣內中低收弱勢新住民家庭、獨居老人等，另外，認捐新台灣之子「新住民二代獎助學金」共120人，每人各5000 元，金額計60萬元，總計120萬元。

王惠美表示，彰化縣約計有2萬2000個「新住民家庭」其中「中低收新住民家庭」約有2000戶，非常謝謝建研會的所有夥伴們，立足台灣、放眼天下，為台灣經濟打拚，創造出台灣經濟奇蹟，以建研會前理事長洪堯坤為例，27年前他是中區的會長，他出身芳苑鄉，現在是福壽實業董事長，切身體會偏遠地區生活困苦，事業有成後，也不忘回饋社會。

▲來自印尼的新住民也將印尼特色文化做展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲來自印尼的新住民也將印尼特色文化做展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

中區建研會會長許敘銘說，新住民於臺灣的工作能力或多元文化等都貢獻良多，台灣的企業至全球各地投資創業開疆闢土，於臺灣成長的新住民二代即為得力助手，不僅懂得台灣語言也會原本家鄉語言文化，創造出多元的文化，讓台灣得以在世界各地發光發熱，新住民中也有很多優秀人員，於企業工廠人員補充更是一大助力，建研會盡點棉薄之力幫助新住民二代，建研會「萬心揚愛」，送暖到各個需要的角落。

▲建研會這次拋磚引玉做公益，捐2000個「消防住警器」，優先給彰化縣內中低收弱勢新住民家庭、獨居老人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲建研會這次拋磚引玉做公益，捐2000個「消防住警器」，優先給彰化縣內中低收弱勢新住民家庭、獨居老人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

全國移民團體聯會總會長林麗蟬說，12月22日是印尼的母親節，族群融合在這時候就得以展現，感謝建研會的貢獻，不僅關心彰化，也關心離島金門，照顧近貧的新住民家族，這次捐贈住警器予新住民家庭，也對新住民二代獎助學金贊助，幫助他們一臂之力，不因家庭短期經濟的缺乏而失學，把愛傳出去，一起傳承下去。