新壽再因7大缺失挨罰720萬　今年累計罰款3880萬

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在涉及挪用保費部分，金管會表示挪用期間從2016 年至2019 年，提出申訴的保戶有32人、46件保單，有爭議的保費多達2663元。由於新壽未落實相關控管機制，而且影響保戶權益甚鉅，因此依保險法第171條之1第4項規定，核處新壽罰鍰300萬元。
金管會還發現新壽業務員有以誇大不實之話術，對要保人做保險給付內容之不當承諾或保證，且以退佣的方法為招攬行為，未落實所訂招攬處理制度及程序，依保險法第171條之1第5項規定核處罰鍰120萬元。
此外，金管會指出，新壽辦理保險及貸款業務，查有保險業務員與貸款介紹人為同一人，且於貸款相近時間投保，未落實執行保費來源的相關查證及審核機制，未確實評估要保人的保險費支出與其實際需求是否具相當性，依保險法第171條之1第5項規定核處罰鍰120萬元整。
對於業務員涉有不實招攬及挪用保費情事，經初步查證業務員已有不當行為情事，但公司未落實執行所訂內規向金管會辦理重大偶發事件通報，金管會也依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰60萬元。
同時，新壽帶辦理往來保險經紀人及代理人通路考核作業，也未將通路招攬的遵循義務、通路法令遵循、洗錢防制及打擊資恐遵循事項等重要合約約定納入考核；與往來保險經紀人於合作契約書未明訂績效考核標準，亦未就往來保險經紀人辦理書面績效考核作業，金管會依保險法第171條之1第5項規定，核處罰鍰60萬元整。
不僅如此，金管會還提到，新壽辦理法人投保業務，對以保障重要員工為投保目的者，可投保高保單價值準備金之保險商品，致有投保商品與投保目的不符情形，以及辦理新契約核保作業，有指定法人為受益人與內部規範不符仍予以承保，因此依保險法第171條之1第5項規定，核處罰鍰60萬元整。
新壽針對資安相關作業、對保戶及業務員聯絡資料控管作業、投資型保險商品銷售作業、投資風險控管作業、保單借款作業等缺失事項，核有礙健全經營之虞，依保險法第149條第1項規定共計核處5項糾正。