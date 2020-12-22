「高雄一百」從歷史文化發想　馮建彰：讓世界看到高雄

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上週陳其邁帶領市府團隊和跨百光年製作團隊一起登上海上舞台，當天焦點大多在於鏡球，不過台上還有旋轉的鏡球百字設計，是源自於文化局同仁的發想，再經由製作人二馬的策畫後，呈現在海上舞台，從岸邊觀賞，如同在空中旋轉。
王文翠指出，高雄一百是由日本人川本五虎以高雄日文發音的片假名「タ」（TA）、「カ」（KA）做為設計元素，將兩字上下疊合，仔細觀察，會發現高雄一百主視覺雖引用舊時市徽元素，卻又別出新意，巧妙玩味日文片假名、中文及數字，形成直式或橫式皆可呈現出「高雄一百」概念的「百」字；字型方面，也與設計師多次交流，最終輔以圓型設計；輔助圖案的D，則是表達高雄一百的啟動，至於色彩搭配則同時選定大地綠、熱情紅、民主黃、鋼鐵灰四種標準色，象徵屬於高雄的CMYK，創作出每個人心中的繽紛高雄。
馮建彰表示，這是第一次規劃超越海陸空三個場域的展演舞台，對於每一個區域光的定位跟展演效果，都須透過不斷地模擬，以達到最佳的呈現樣貌，這是相當巨大的挑戰，馮建彰認為，跨百光年所發射的這道光會是世界之光，將會被世界再度看見，屬於台灣高雄堅定而有溫度的力量。
馮建彰也強調，在高雄跨越百年的時刻，代表著高雄港灣城市獨有特色的海上舞台已然就位，升起的海上鏡球，以及呼應著高雄一百歷史脈絡的「旋轉鏡球百字」，激發出絢麗光束與十年前鏡球高掛岸畔的記憶，也將帶動著整個高雄港舞動。