國產履歷大豆　打造台灣雜糧品牌

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農糧署副署長姚志旺指出，現在政府在推動大糧倉政策，希望能夠引導目前很多種稻的農民，,能夠轉型來種植雜糧，並推動產銷履歷，所謂產銷履歷是施肥用藥都控管在安全範圍內，吃起來更安心，為減少仰賴進口，農糧署積極推展雜糧種植，正康公司自創Jacksoy’國產豆漿品牌，成功打進日本連鎖零售市場，足見臺灣大豆產品深具國際競爭力。
立委蘇治芬說，透過產銷履歷建立自己的品牌，農委會也將食的安全提升到國家級的安全，有糧食的自給力，就不必一直依賴進口，還能外銷。
中都農業生產合作社理事主席馬聿安表示，目前合作的加工廠及業者有宜蘭縣羅東鎮農會、麒宏、味榮、高健、黑龍、屏科生技、正康、日本Kaldi商店、Jason’s惠康超市、全聯等通路，許多食品業者希望能有國產標章，所以下一階段的目標，就是要齊力催生國產大豆標章，建立大豆國家隊，藉以和進口大豆區別。
總幹事林翠香表示，北港鎮農會配合行政院農業委員農糧署推動，提升國產糧食自給率及對國產雜糧認同，有身份証產銷履歷的農產品，也需要全國消費者大力的支持，吃在地、用在地，鼓勵農民，種植更多優質的農特產。
返鄉大豆青農洪正欣表示，經過許多農業專家協助，我們見證台灣在地農民對於種植大豆的堅強實力，也因此增加我們信心來選用國產履歷大豆。一般進口大豆因為產地災害和保存問題在於發芽時容易有腐爛情況，國產大豆在於新鮮度有絕對優勢能幫助我們種出最健康豆芽菜，加上產銷履歷在用藥安全性上讓我們十分安心，所以我們非常願意配合農糧署來實施這次推廣活動，希望大家能多多支持我們產銷履歷國產大豆。