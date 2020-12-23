影／溫馨耶誕　彰化郵局溫暖捐助偏鄉學童

耶誕佳節前夕，讓郵愛遍布全台，中華郵政公司彰化郵局22日在大城鄉美豐國小辦理「溫馨耶誕‧郵愛相伴」公益活動暨贈送儀式，美豐國小小朋友收到彰化郵局贈送耶誕禮物包，學童們感受社會無處不在的溫暖。

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▲彰化郵局在大城鄉美豐國小辦理「溫馨耶誕‧郵愛相伴」公益活動暨贈送儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲彰化郵局在大城鄉美豐國小辦理「溫馨耶誕‧郵愛相伴」公益活動暨贈送儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

彰化郵局辦理捐助偏鄉學童送暖活動，由美豐國小學生們帶來溫馨的耶誕小提琴演奏表演作為開場，接著由彰化郵局副局長陳樂明致贈美豐國小校長陳靜德精美耶誕禮物包送給美豐國小全校學生50名，期望以公益送暖回饋社會，讓郵愛遍布每個角落，為偏鄉孩童點燃幸福之光。

彰化郵局化身耶誕老人到美豐國小贈送文具包，收到禮物包笑逐顏開；六年級陳姓、洪姓小朋友都說，印象最深刻的郵局業務是儲蓄，他們都在郵局開戶，存錢養成節儉的好習慣。

▲由彰化郵局副局長陳樂明致贈美豐國小校長陳靜德精美耶誕禮物包送給美豐國小全校學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲由彰化郵局副局長陳樂明致贈美豐國小校長陳靜德精美耶誕禮物包送給美豐國小全校學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

美豐國小學童打開禮物包，十分驚喜，裡面有半打鉛筆、迴力小郵車、可當書籤的尺、公仔存錢筒、郵局文創膠帶、筆袋和背袋，滿滿一盒。六年級陳姓和洪姓學童都表示，以前曾寄信給親友，親友收信後都表達感謝，他們都感受寫信的溫度，不過對郵局最熟悉的業務是儲蓄，銀行不准小朋友開戶，郵局可以，他們儲蓄養成節儉的好習慣。

▲禮物包裡面有半打鉛筆、迴力小郵車、可當書籤的尺、公仔存錢筒、郵局文創膠帶、筆袋和背袋，滿滿一盒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲禮物包裡面有半打鉛筆、迴力小郵車、可當書籤的尺、公仔存錢筒、郵局文創膠帶、筆袋和背袋，滿滿一盒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

陳樂明表示，偏鄉弱勢學童因交通不便、資訊不足，資源不夠充裕，學習環境貧瘠，不如都市學童容易獲得社會資源，彰化郵局期望善盡企業社會責任及貫徹郵政回饋社會的經營理念，長期致力社會公益，關懷弱勢族群，期望藉由這次公益贈送儀式，傳遞愛與溫暖到社會每個需要的角落，為建構下一代美好未來略盡心力。