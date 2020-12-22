猛咳不戴口罩！工會曝紐籍機師「執勤真相」：還語氣囂張

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

猛咳不戴口罩！工會曝紐籍機師「執勤真相」：還語氣囂張

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 20:19:04

機場、飛機、旅行（圖／取自《Pixabay》）
▲紐籍機師感染的本土個案導致台灣零確診紀錄中止，桃園機師工會也發表聲明指稱未來將會制定SOP防堵類似情況再次發生。（示意圖／取自《Pixabay》）
國內22日新增1例本土個案，為案765紐西蘭外籍機師的接觸者，這起由機師引起的群聚案例也導致台灣連續253天本土零確診破功。指揮官陳時中在記者會時就表示，對案765進行疫調時，對方「一直都不是很配合」，而桃園機師工會對此也於今日發表聲明，指稱後續將會制定SOP防堵類似情況再次發生。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這名紐西蘭籍機師先是在飛機上出現咳嗽症狀，但經其他飛航組員提醒後仍「不願戴口罩」，最終傳染給案760、766等兩名機師，同時在台自主健康管理期間又到處趴趴走，引發外界擔憂病毒被帶入社區。
▲針對機組人員彈性居家檢疫時間恐引發防疫破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，將檢討並從嚴防疫規定。（圖／NOWnews直播）
▲針對機組人員彈性居家檢疫時間恐引發防疫破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，將檢討並從嚴防疫規定。（圖／NOWnews直播）
對此，桃園機師工會今日也發表聲明，指出此次紐籍機師確診案例，該員於執勤時有咳嗽症狀且不佩戴口罩，雖經其他一同執勤組員勸告提醒，但該員仍不與理會，且語意囂張，事後同飛組員也填寫報告通報公司。

▲指揮中心公布案765紐西蘭外籍機師之足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布案765紐西蘭外籍機師之足跡。（圖／指揮中心提供）
此外聲明中也提到，「對於該同飛組員勇於發揮「組員資源管理」（CRM）精神適當提醒，感到驕傲；但令人遺憾的是，同飛組員仍不幸被傳染確診！」，為避免類似情事再次發生，工會也宣導如果組員遇到執勤不戴口罩的事情再次發生，將會採取「口頭勸戒」、「立刻打電話回公司，說明該員不遵守防疫無法執勤，拒絕執勤」、「通報疾管署」等措施。

文末工會也表示，「防疫必須由組員們一點一滴的擔起，組員身為防疫前線，不容忽視，我們保護自己、保護家人，更要守護的是台灣得來不易的防疫成果」，同時重申要求組員做好自我防疫措施，執勤務必佩戴口罩。（編輯：楊智傑）

▲桃園機師工會聲明全文。（圖／翻攝自桃園機師工會臉書）
▲桃園機師工會聲明全文。（圖／翻攝自桃園機師工會臉書）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀