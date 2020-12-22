猛咳不戴口罩！工會曝紐籍機師「執勤真相」：還語氣囂張

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對此，桃園機師工會今日也發表聲明，指出此次紐籍機師確診案例，該員於執勤時有咳嗽症狀且不佩戴口罩，雖經其他一同執勤組員勸告提醒，但該員仍不與理會，且語意囂張，事後同飛組員也填寫報告通報公司。
此外聲明中也提到，「對於該同飛組員勇於發揮「組員資源管理」（CRM）精神適當提醒，感到驕傲；但令人遺憾的是，同飛組員仍不幸被傳染確診！」，為避免類似情事再次發生，工會也宣導如果組員遇到執勤不戴口罩的事情再次發生，將會採取「口頭勸戒」、「立刻打電話回公司，說明該員不遵守防疫無法執勤，拒絕執勤」、「通報疾管署」等措施。
文末工會也表示，「防疫必須由組員們一點一滴的擔起，組員身為防疫前線，不容忽視，我們保護自己、保護家人，更要守護的是台灣得來不易的防疫成果」，同時重申要求組員做好自我防疫措施，執勤務必佩戴口罩。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。